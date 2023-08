Britney Spears revoluciona las redes sociales al mostrar su habilidad para danzar en el tubo

La cantante estadounidense Britney Spears continúa dando de que hablar con sus peculiares videos, en está ocasión impactó a todos sus seguidores en su cuenta de Instagram al postear un video bailando en el tubo.

La rubia ya de 41 años aparece en el video en ropa interior de animal print, guantes, botas negras, su abundante cabellera rubia suelta y con una increíble agilidad para subir y bajar del tubo, que dejó a más de uno con la boca abierta.

“De este polo hace dos días y anoche fue mi primera vez en él”, fue el mensaje con el cual la intérprete de “Baby One More Time” acompañó la publicación que ya tiene 738 mil me gustas.

Sin embargo, para no generar controversia y malos entendidos Spears decidió bloquear los comentarios de la publicación.

No es la primera ocasión que la artista impacta en redes sociales al postear videos en ropa interior en la sala de casa bailando, cantando y con actitudes algo extrañas, que ha despertado enormes comentarios por todo el mundo sobre su situación psicológica.