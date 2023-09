Joseline Rodríguez la “Britney Spears venezolana” se hizo un retoque y así quedó

Hace días la reconocida presentadora venezolana Joseline Rodríguez estuvo envuelta en una fuerte polémica, luego de que acusará públicamente al actor colombiano Juan Pablo Raba de supuestamente querer abusar de ella, en su tiempo actuando en Venezuela.

La situación hizo un fuerte debate en redes sociales que obligó que el colombiano saliera en su defensa, informando que sus abogados están tomando cartas en el asunto para aclarar las declaraciones de la expresentadora del programa de Televen, “Vitrinas en Construcción”.

Han pasado varios días desde el intercambio de acusaciones, y la rubia reconocida en el país como “La Britney Venezolana”, está muy relajada y decidió compartir con sus seguidores en su cuenta de Instagram un retoque que se realizo para lucir más guapa y fresca.

En un video posteado en su cuenta personal de Instagram, rodríguez notificó que se hizo un retoque en el cabello para tenerlo hidratado. Además, detalló que actualmente tiene su abundante melena libre de extensiones para recuperarlo.

“Primera vez que duro tanto tiempo sin extensiones, pero mi cabello se ve tan recuperado que no me hace falta hoy me hice tinte, hidratación y corte”, indicó la criolla de 36 años.

En clip se aprecia a la también cantante y actriz moviendo su cabello de lado a lado y muy feliz de los resultados conseguidos gracias al estilista Dians Blanco en la ciudad del sol Miami.