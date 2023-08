Impactante: Lo que dijo Britney Spears sobre su divorcio con Sam Asghari

Hace unos días, trascendió la noticia de que la cantante estadounidense Britney Spears y su esposo, el entrenador personal iraní Sam Asghari, habían puesto punto y final a su relación, sin embargo, no fue hasta ahora que la artista reapareció en sus redes sociales hablando sobre lo sucedido.

Como es de costumbre para la princesa del pop, subió un video bailando a su cuenta de Instagram, en el que se le ve muy sexy y con poca ropa, este clip lo utilizó para hablar sobre su ruptura. "Estoy un poco sorprendida", escribió Spears.

La cantante, quien además comentó que pasar seis años con alguien "es mucho tiempo", dejó claro que no explicará nada sobre lo acontecido porque no es asunto de nadie. "No podía soportar más el dolor, honestamente. ¡¡¡De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes que me derriten el corazón, de amigos y les agradezco!!!".

"Mi instagram puede parecer perfecto pero está lejos de la realidad y creo que todos sabemos eso. Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero alguna razón por la que siempre he tenido que ocultar mis debilidades", añadió la intérprete de "Toxic".

Asimismo, destacó que en estos momentos difíciles es cuando más tiene que ser apoyada por su familia, que si no fuera por ellos ya estaría recluida en algún centro para poder sanar. Además, aseguró que será fuerte y hará lo mejor que pueda. "No te olvides de sonreír", finalizó la estadounidense.