La amistad de Britney Spears y Madonna es más fuerte de lo que creías: Mira por qué

Por muchos años en la prensa internacional se habló de una supuesta rivalidad entre las cantantes Britney Spears y Madonna, en su momento los medios aseguraban que Spears ganaba terreno muy importante en la industria musical con sus canciones, situación que según molestaba a la mundialmente conocida como “La Reina del Pop”.

Los fans también avivaban los rumores asegurando que Britney había llegado a la industria para quitarle el puesto a Madonna y consagrarse como la nueva “Reina del Pop”, universal.

La intérprete de “Gimme More” ha decidido contar grandes momentos de su vida en su libro biográfico titulado The Women in Me, entre ellos la intensa relación que vivió con el también cantante Justin Timberlake, de quien quedó embarazada y por diversas situaciones decidió abortar.

“Si hubiese dependido sólo de mí, nunca lo habría hecho. Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre, ha sido una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”, detalló en una parte del libro.

Tras la fuerte situación que vivió Spears en ese momento, fue Madonna quien la ayudo a salir no solo del dolor del embarazo sino también de la repentina ruptura con el exintegrante NSYNC. “La suprema confianza de Madonna me ayudó a ver mucho de mi situación con nuevos ojos. Creó que ella tenía una idea intuitiva de lo que yo estaba pasando, necesitaba un poco de orientación en ese momento”, escribió.

Las declaraciones dejaron a más de uno realmente impactados, por saber que la relación entre ambas siempre fue más fuerte y unidad de lo que el público, fans y medios aseguraba.

Ambas artistas también protagonizaron uno de los momentos más vistos y seguidos de toda la televisión junto a Christina Aguilera, se dieron un tremendo beso en los MTV 2003 que ha quedado marcado en la historia.