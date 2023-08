La fuerte confesión de la famosa vedette mexicana Lyn Maychi sobre su terrible infancia

La reconocida y polémica vedette Lyn Maychi aprovechó una entrevista para desnudar su alma y confesar los fuertes momentos que ha atravesado a lo largo de su vida, dejando a sus miles de seguidores realmente impactados.

Liliana Mendiola, como es su verdadero nombre ha llevado una vida rodeada de belleza, lujos y buenos hombres, sin embargo, en la entrevista con Lucho Borrego para el programa de Univisión “Siéntese Quien Pueda”, confesó que de niña fue violada a los 14 años.

“Esa fue la primera, yo trabajada en un restaurante en Acapulco y llegó un marinero que me llevo a una villa y luego a un hotel, se empezó a quitar la ropa y me metí al baño con seguro pero el fue muy violento. Me sacó del baño, me agarró y me violó”, indicó la artista que cuenta con 50 años de carrera artística en México.

En este sentido, expresó que por ser una niña no supo cómo defenderse del horrible hombre que la marcó para el resto de su vida, ya que estuvo por siete años sin querer saber del amor.

“Era una niña que no sabia absolutamente nada, el era ya un hombre hecho y derecho, pues es lógico que tenía más fuerza y carácter”, señaló.

Maychi que cuenta con 100 película en México indicó que es fundamental alzar la voz por las mujeres que han sido abusadas y agredidas sexualmente, porque son marcas que jamás se curan