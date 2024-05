NBA: ¡Le ganó el duelo a Jokic! El dominicano Karl-Anthony Towns comandó triunfo de Minnesota

Este lunes 6 de mayo se cerró la jornada de los NBA Playoffs con un esperado encuentro entre Minnesota Timberwolves en Denver ante el actual campeón, Nuggets.

Después de que los dirigidos por Chris Finch den la sorpresa y se lleven el primer juego, parecía que Nikola Jokic, Jamal Murray y compañía buscaban que esa situación no se repita en el partido dos de la serie de Semifinales de la Conferencia Oeste.

Anthony Edwards, figura en el pasado compromiso con 43 puntos, salió con el mismo enfoque para el juego de este lunes, debido a que una victoria los ponía a los suyos en una situación de privilegio de cara al futuro inmediato. Así que Minnesota impiso condiciones al irse al descanso con una considerable ventaja de 25 tantos (61-35).

Karl-Anthony Towns sumó doble-doble

Era una diferencia irreal, pues ese no es el margen existente entre ambos conjuntos. No obstante, en el complemento no hubo ningún atisbo de remontada y Timberwolves lo que hizo fue mantener la brecha hasta el plasmar el 106-80 final. De esta manera, ponen la serie 2-0 y viajan a Minnesota con la confianza por las nubes.

El dominicano Karl-Anthony Towns fue el más destacado por los ganadores con 27 unidades y 12 rebotes. Un doble-doble que opacó a Anthony Edwards, el cual sumo 27 puntos y siete asistencias.

Por Denver Nuggets, Nikola Jokic rozó el triple-doble al finalizar con 16 tantos, igual cantidad de capturas y ocho habilitaciones. Junto al serbio estuvo Aaron Gordon, con 20 contables. Mientras que Jamal Murray solo registró ocho puntos, con 3-18 en lanzamientos de campo.

El próximo juego entre ambos combinados será el viernes 10 de mayo en el Target Center de Minnesota.