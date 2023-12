¡No hay descanso! Shakira y Gerard Piqué protagonizan un nuevo encontronazo y podrían volver a juicio (+Video)

Desde que en junio del 2022 anunciaron que su relación había terminado después de diez años y dos hijos en común, la vida de Shakira y Gerard Piqué ha sido una tormenta de emociones, que en ocasiones ha involucrado a Milan y Sasha. Sus desacuerdos, indirectas, engaños y dolores han ocasionado que los famosos no puedan vivir completamente en paz.

Recientemente, el fotógrafo y paparazzi Jordi Martín, quien se ha convertido en la sombra de ambos, informó que podrían estar atravesando una difícil situación y una vez más, por culpa de Piqué, pues estaría pidiéndole una serie de cosas a la colombiana las cuales previamente ya habían acordado.

De acuerdo a la información del paparazzi, el español estaría exigiendo pasar más tiempo con ellos y no solo unos días al mes como acordaron al principio. Esto, tendría muy molesta a la barranquillera quien seguramente considera una falta de respeto. Según cuenta Martín, a pesar del convenio firmado, Piqué quiere ver y pasar más tiempo con Milan y Sasha y, por lo tanto, exigir más días con ellos, algo que no está registrado en el acuerdo que firmaron y que tendría a la cantante muy molesta.

El problema no termina ahí, y es que, Martin comunicó que, el desacuerdo que tienen sobre la venta de su casa, es otro motivo para que el exfutbolista estaría encima de la barranquillera para deshacerse de lo que fue su nidito de amor por muchos años, una mansión en Esplugues de Llobregat en Barcelona. "No se ponen de acuerdo para vender la casa. Me enteré que Piqué está presionando a Shakira para vender esta casa", explicó al fotógrafo en el programa.

¿Cuál fue el acuerdo para la visita a Milan y Sasha?

Después que en abril de este año, la intérprete de "TQG" se mudara a Miami para comenzar una nueva vida con sus dos retoños, las disputas por la convivencia de los niños con su progenitor fue en aumento. Antes del cambio a la ciudad estadounidense, la colombiana había asistido a juicio con su expareja, para determinar el tiempo que podrían convivir los pequeños con él.

En el juzgado determinaron que, el catalán podrá estar con los niños diez días al mes, sin embargo, para su primera visita todo cambió pues la cantante determinó que serían solo cinco, ya que, el restante ya había sido usado en Barcelona a principios de abril. Este régimen fue respetuosamente cumplido por el también empresario, y aprovechó al máximo esos días con los dos.

Después de varios días de estar juntos en la ciudad estadounidense, el presidente de Kosmos fue visto junto a Milan y Sasha, de 10 y 8 años respectivamente, almorzando en un restaurante en la playa. Es poco lo que se aprecia la actitud del deportista, pero sería lógico pensar que estaría feliz de compartir con sus pequeños.