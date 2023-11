El mensaje de Shakira en medio de las fuertes declaraciones de Gerard Piqué

Para echarle más leña al fuego que aún tiene caliente las cosas entre Shakira y Gerard Piqué, el exfutbolista ofreció unas recientes declaraciones sobre su ruptura con la colombiana, un tema que al parecer hay mucho jugo que sacarle. Durante una entrevista con Jordi Basté, el español alegó que nada de lo que digan en su contra le ha importado pues la gente no sabe "la verdad de las cosas".

"He llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen, si le hubiera dado importancia a lo que decían de mí gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo", aseveró el exjugador.

En ese sentido, el catalán afirmó que "todo le resbala", y que siempre buscará hacer lo que mejor le parezca y lo beneficie a él y a su entorno. Todo esto, después de ser blanco de críticas y ser señalado por el "sufrimiento" que ha mostrado la barranquillera en las letras que ha sacado últimamente, música la cual el público afirma que son unas claras indirectas para Piqué.

Por su parte, la cantante de "Monotonía" sigue viviendo un importante momento en su carrera, y es que, a pesar de ser una reconocida intérprete por más de 20 años, la compositora se mantuvo bajo perfil durante algunos años, tiempo que ha recuperado desde su separación y ahora volvió a tomar su auge gracias a todos los proyectos que ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo.

Ahora, y haciéndole caso omiso a las declaraciones del padre de su hijo, Shakira Mebarak confirmó que dirá presente en la celebración de los Latin Grammy el próximo 16 de noviembre en Sevilla, España, país en el que la cafetera formó su familia y vivió por unos diez años su amor con Gerard, principal razón que la obligó a salir del país ibérico y mudarse a Miami.

"Nos vemos en Sevilla!", escribió la colombiana en sus historias de Instagram, adjuntando la convocatoria hecha por la producción del prestigioso evento. Con esta presentación la artista ratifica el exitoso año que ha tenido, en el que ha recibido varios premios gracias a sus más recientes canciones llenas de tanto realismo y sufrimiento que surgió tras la mediática separación.