Gerard Piqué se destapó sobre lo sucedido con Shakira: “No saben ni un 10% de lo que pasó” (+Video)

Ha pasado más de un año desde que la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué anunciaron su separación, un hecho que desencadenó un sinfín de pleitos entre ellos y las constantes indirectas que ha lanzado la barranquillera en contra del padre de sus hijos. Pese a que ha sido una ruptura bastante mediática, los implicados han preferido no ahondar en lo que habría sido su vida en pareja y cómo terminaron las cosas, por lo que hasta el momento todos alegan que la única culpable ha sido la actual pareja de Piqué, la modelo Clara Chía.

Ahora, el español se puso frente al micrófono en una entrevista con Jordi Basté y sacó ciertos detalles que antes no había conversado. “Todo me ha patinado. Pero es muy sano, es que va muy bien. Hacer todo el rato lo que crees que es mejor para mí y mi entorno. Es importante saber qué dicen, para no darle importancia. Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero”, indicó el catalán.

Para nadie es un secreto que el deportista ha sido atacado fuertemente en las redes sociales pues siempre es señalado de infiel y de haberle hecho daño a la artista, pero al parecer esto no ha sido un tema que le afecte. "He llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen, si le hubiera dado importancia a lo que decían de mí gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo", añadió.

Cabe recordar que, a pocas semanas de la ruptura, el también empresario le gritó al mundo su amor por Clara Chía, quien además trabaja en su compañía Kosmos, lo que desató la furia de los internautas y comenzaron a atacarlo no solo a él sino a su nueva pareja. Sin embargo, recientemente comentaron que debido a la presión que impuso la rubia a Piqué, fue que finalmente él decidió separarse de la cantante de “Suerte”.

Según una información difundida por el periodista español Roberto Antolín en el canal Telecinco de España, los tortolos ya llevaban varios meses de relación en secreto mucho antes de su separación, lo que la llevó a colmar su paciencia y exigir su puesto de la mujer oficial del exjugador del Barcelona.

El comunicador indicó que ella no quería ser “una aventura más” y le habría pedido a Piqué que saliera y admitiera que ya no estaba con la artista de 46 años, relación de la que seguramente la barranquillera estaba enterada pues se comenta que se dio cuenta de la presencia de alguien más en el hogar que compartían juntos cuando comenzó a faltar la mermelada, un alimento que solo consumía ella en la casa.