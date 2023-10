Shakira modifica la letra de una de sus canciones para no mencionar a Gerard Piqué (+Video)

El pasado fin de semana, la cantante colombiana Shakira, demostró el cariño que le tiene a su gran amigo Carlos Vives, y quiso acompañarlo en el Kaseya Center de Miami, donde el artista se encontraba ofreciendo un concierto. Sin preparación alguna y como una visita ‘rayo veloz’, la barranquillera se mostró muy emocionada por la sorpresa que estaba a punto de darle a Vives.

Mientras el de Santa Marta comenzaba a interpretar ‘La Bicicleta’, canción que lanzaron en el año 2017 convirtiéndolo en un éxito mundial que hasta el sol de hoy sigue siendo uno de los favoritos por el público. Como era de esperarse, Carlos se quedó sin aliento y necesitó unos segundos para recuperarse de la sorpresiva visita de su compatriota y amiga, con quien no cantaba en tarima desde hace mucho tiempo.

Todo era muy tierno, pero no podía faltar la puya para el ex de la intérprete de “Antología”, y es que, hay que recordar que, en este tema ella nombra a su expareja, el español Gerard Piqué, pues para el momento de su estreno, ambos vivían su idilio de amor. “Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona”, se escucha en la versión original.

Era más que evidente que la colombiana de 46 años buscaría resolver esa situación para que de su boca no saliera el apellido del padre de sus hijos y al momento de tener que cantar ese fragmento, lo cambió por “ese tipo”, dejando por sentado que de ahora en adelante así se referirá al exfutbolista, a quien no solo dedicó parte de este tema sino otra canción llamada “Me enamoré”, que cuenta con un videoclip teniendo como protagonista al catalán.

El emotivo encuentro fue compartido por ambos cafeteros en sus respectivas cuentas de Instagram. Por su parte, el cantante de “Robarte un beso”, confesó que estaba en shock ante la visita de su ‘parcera’, y que ya podía retirarse, pues se iba feliz porque nadie superaba lo sucedido, al mismo tiempo que le comunicó a Shakira que lo había hecho “el hombre más feliz”.