Shakira no comió cuento y dejó "papelón" a Carlos Vives frente a sus fanáticos (+Video)

Demostrando una vez más el gran cariño que le tiene Shakira a su amigo Carlos Vives, la colombiana se fue hasta el Kaseya Center de Miami, para sorprenderlo mientras ofrecía un concierto ante miles de fanáticos que fueron a disfrutar de una de las paradas de su tour 2023-2024.

Justo el momento en el que Vives comenzaba a interpretar 'La bicicleta', canción que grabaron en conjunto y logró una importante aceptación del público, la barranquillera le sorprendió en el escenario cuando empezó a cantar junto a él, dejándolo sin aliento y necesitando algunos segundos para recuperarse del inesperado momento.

"¡Sigo temblando, estoy en SHOCK!", escribió el colombiano en la descripción del video que muestra cuando Shakira llegó a la tarima. Tras recuperarse del momento que fue aplaudido por los asistentes, siguieron con la canción, en la que la barranquillera omitió el nombre de su ex y cambió ese fragmento en el que destacaba en la versión original.

"Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa' Barcelona", dice la canción; pero, 'Shak' prefirió decir "Ese tipo" y así obviar ese episodio en el que directamente le cantaba al padre de sus hijos cuando estaban juntos.

Antes de la sorpresa, la intérprete de "Suerte" estaba muy emocionada, en un video que posteriormente publicó en sus redes sociales, admitió que después de trabajar se fue directamente al concierto de su 'parcero', por lo que no había ensayado nada. "Voy a entrar al escenario, no le hemos dicho a nadie y voy a cantar 'La Bicicleta' con él. No he ensayado, no he hecho nada. He estado trabajando toda la tarde y me he vestido para venir al Kaseya Center", indicó muy emocionada.

Hay que resaltar que, ambos colombianos no solo han compartido gracias a la música, su amistad se ha afianzado con el paso de los años y mantienen una relación muy cercana, manifestando el cariño y el respeto que se tienen entre ambos. De hecho, recientemente la artista de 46 años le rindió homenaje al cantante de "Volví a nacer", tras haber sido exaltado con el premio Latin AMAs Legacy por su trayectoria musical.