Shakira es “quemada” en redes sociales por actuar de manera “agresiva” contra una fanática (+Video)

La cantante colombiana Shakira no tiene descanso y es que, una y otra vez continúan sucediendo cosas que la mantienen en el ojo del huracán. Recientemente causó revuelo al conocerse que podría ser encarcelada por la justicia española a causa de la deuda que mantiene con la Hacienda de ese país. Asimismo, su exsuegro, Joan Piqué, podría ejercer acciones legales en su contra por las fuertes puntas que lanzó en su más reciente tema ‘El jefe’.

Ahora, las redes sociales la tienen en la mira luego de que difundieran un video en el que habría empujado a una de sus fanáticas, por lo que muchos la tachan de “arrogante” y “agresiva”. En el clip se ve a una mujer acercándose a donde está Shakira quien iba rumbo a una camioneta para abandonar el lugar, en medio de la multitud, la seguidora logró estar muy cerca de la barranquillera, pero no imaginó que recibiría aquel desaire de su ídolo.

En cuanto la cantante llega hasta el punto donde se encuentra la señora, se ve cómo la aleja de su espacio con un empujón por el brazo. “Ahí le dejo a los fans de Shakira una demostración de la verdadera cara de esta mujer, como empujó a esa señora”, escribieron en el audiovisual difundido. Comentario que fue reforzado por muchos que también criticaron las acciones de la artista.

“Lástima por la gente q la quiere gracias a Dios no soy fan de ella”, “Es una grosera por aventar a esta señora”, “Claro que la empuja en nivel Dios, no tiene derecho a maltratar o menospreciar a sus fans”, “Barro eso, no todo lo que brilla es oro de la Shakira”, “Shakira siempre se me ha hecho como una mujer muy hipócrita”, “No me extraña por eso Piqué terminó repudiándola por egocéntrica y déspota”, es parte de las opiniones de los internautas.

Su exchofer la "desenmascaró"

Después que se estrenara la canción de “El jefe” junto a Fuerza Regida, varios extrabajadores de la intérprete de “Monotonía” han salido a declarar en su contra y hablar de cómo ha sido su mala experiencia trabajando con ella. El último que abrió la boca fue su exchofer, quien se quejó de las exigencias peligrosas de Shakira, y lo difícil que fuera para él mantener su trabajo.

En el programa Socialité, expusieron las declaraciones del conductor. “Confirmo que la experiencia con Shakira y su hermano Tonino durante 10 días en Madrid fue de las más desilusionantes de mi vida”, aseveró. De igual forma, comentó que la artista de 46 años volteaba los espejos para que ni él pudiera verla. “Volteaba el espejo central del vehículo hacia abajo, porque según ellos podías tener la tentación de mirarla”, indicó.

El trabajador aseguró que, a pesar de la complicada personalidad y las arriesgadas exigencias, la compositora no era la de la peor actitud, sino su hermano Tonino. “Tonino se sienta en el asiento del copiloto y te grita continuamente”, relató. En medio de las declaraciones, rechazó el hecho de que Shak haya aceptado esos malos tratos hacia él. “Juega a que ella es ajena a la situación, cuando Shakira es totalmente consciente y presencia de manera benévola cada una de las situaciones negligentes”, agregó.

También acusó al hermano de Shakira de filtrar información a la prensa y lavarse las manos señalando a los trabajadores de su entorno. “Culpa a chóferes y empleados de cualquier índole de filtraciones, cuando era él el que estaba totalmente compinchado con los paparazzi”, remató.