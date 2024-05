Mariángel Ruíz impacta con su aspecto físico: "Está cadavérica"

Es muy común en las redes sociales que los usuarios resalten la belleza de la exreina venezolana, Mariángel Ruíz, pues a sus 44 años, luce igual o mejor que aquella Miss Venezuela del 2002 o esa Inma Von Parker del año 2011. Sin embargo, su físico actual ha causado preocupación en sus seguidores.

Recientemente, la también actriz publicó un video de una sesión de fotos que realizó junto a Guillermo Felizola, en las que luce su tonificado cuerpo vestido con un body de encaje negro y un conjunto de pantalón y blazer de color gris.

Es habitual que realice este tipo de fotografías y ahora también lo hace junto a su hija Mariángel Victoria, contenido que parece gustarle bastante a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram. Pero, esta última sesión de fotos provocó que comenzaran a especular acerca de su salud.

La comunidad está preocupada

En medio de múltiples mensajes de apoyo y en los que resaltan su belleza y talento, muchos usuarios se preguntan qué le sucede, además destacan lo delgada que se ve, y cómo ha cambiado su cara.

"Qué le pasó a esa mujer por qué está tan delgada", "Yo a Mariángel la admiro un mundo pero de verdad está muy flaca", "Qué le pasó a ella por Dios", "De verdad que se ve muy delgada, hasta las facciones de la cara le han cambiado", "Está cadavérica", "Es bella pero debe aumentar unas libras", "No sé algo le pasa está muy rara", escriben los internautas.

No obstante, no todo es malo, ya que muchos fanáticos pidieron respeto para ella y recalcaron que, de los cuerpos ajenos no se opinan. Asimismo, palabras como "estás bellas", "eres la mejor", "te amo", "eres admirable", inundan la caja de comentarios.

Mariángel enfrenta su separación

En marzo de este año, comenzó a correr como pólvora el rumor de que la animadora y su esposo, Carlos Felipe Álvarez habían puesto punto y final a su relación. La versión tomó fuerza cuando el periodista Diego Kapeky reveló detalles de lo que ocurría dentro del matrimonio.

“Por medio de una fuente allegada a su recién esposo, pude conocer que se están divorciando. Es lamentable, pero la gente apuesta al amor. Si las cosas no se dan, es mejor romper las cosas por lo sano”, declaró. Hasta el momento, la pareja no ha emitido comentario alguno sobre esto, aunque Ruíz no postea una foto con el actor desde junio del 2023, y él desde febrero del mismo año.

Recordemos que, mientras grababan la novela “La Viuda Joven”, tuvieron una breve relación que llegó a su fin con el término de la relación, ya que, después de eso Carlos Felipe decidió borrarla del pin, luego se vieron al mes siguiente y ya nunca más. Tras 11 años, surgió el reencuentro y con él renació el amor, que finalmente los llevó al altar.