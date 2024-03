Se acabó lo que se daba: Las pruebas de que Mariángel Ruiz y Carlos Felipe Álvarez se separaron

A pesar de que por redes sociales se veía la hermosa relación que llevaban la animadora y actriz venezolana Mariángel Ruiz con el actor Carlos Felipe Álvarez, recientes informaciones apuntan a que, se estarían divorciando tras dos años de matrimonio. Sin embargo, ninguno de los dos artistas ha dado declaraciones al respeto, pues han decidido mantener su romance bajo perfil.

De acuerdo a la información suministrada por el periodista venezolano, Diego Kapeky, la pareja estaría en el proceso de divorcio, aunque no reveló más detalles sobre ello. “Por medio de una fuente allegada a su recién esposo, pude conocer que se están divorciando. Es lamentable, pero la gente apuesta al amor. Si las cosas no se dan, es mejor romper las cosas por lo sano”, declaró.

Es cuestión de tiempo para conocer si realmente la pareja de artistas decidió separarse, aunque tomando en cuenta sus últimas publicaciones, hace mucho que no comparten nada con sus seguidores. Mariángel no postea una foto con su pareja desde junio de 2023, mientras que Álvarez no lo hace desde febrero del mismo daño, aunque esto se puede deber a que, desde sus inicios, prefirieron mantener su unión fuera del ojo público.

Un amor de más de diez años

Recordemos que, mientras grababan la novela “La Viuda Joven”, tuvieron una breve relación que llegó a su fin con el término de la relación, ya que, después de eso Carlos Felipe decidió borrarla del pin, luego se vieron al mes siguiente y ya nunca más. Tras 11 años, surgió el reencuentro y con él renació el amor, que finalmente los llevó al altar.

La chispa del amor se encendió por un saludo en Instagram, posteriormente se comenzaron a escribir con más frecuencia, comenzaron las citas y luego los planes. Incluso, antes de revelar que mantenían una relación fueron a Canaima y, Ruíz admitió que fue muy feliz pues era la primera vez que iba en pareja y lo disfrutó al máximo.

En agosto del año 2022 ambos anunciaron que se habían casado, en una ceremonia íntima que nadie se imaginó. Las fotos hablaron por sí sola y era evidente que el amor les brotaba por los poros. “Es y será un honor estar a tu lado en cada uno de los días”, escribió Carlos Felipe. Por su lado, la Miss Venezuela 2002 comentó: “Somos esposos y sé que también seremos siempre unos novios. Que esta vida juntos siga siendo así de bella”.