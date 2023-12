¡Los retoquitos tienen a Sofia Vergara irreconocible!

La cirugía plástica es a menudo un tema controvertido en Hollywood, y muchas celebridades se la practican, o son víctimas de rumores que afirman que se han sometido a estos procedimientos, este es el caso de Sofia Vergara de 51 años, reconocida actriz colombiana a quienes muchos han criticado estos días por el aspecto de su rostro, Sofía asegura que sus atributos naturales son precisamente eso, una consecuencia de su genética y del hecho de que sea madre.

La que fuera protagonista de la película de 2023 llamada 'Strays' ha confesado en una entrevista que ha concedido a la revista Glamour que evita leer los comentarios sobre su físico: "¿Para qué? Generalmente son personas que están de mal humor, deprimidas o celosas".

Hace unas semanas se reveló un comentario en su cuenta de Instagram, en el que insistía en que su rostro fue retocado varias veces para ocultar los signos de la edad y (entre otras cosas) y que el resultado final no fue el mejor. Pero la celebridad no tardó en responder a quienes recientemente criticaron su nuevo look. También aprovechó para enviar un fuerte mensaje a quienes dijeron que se operó porque luce diferente a hace unos años: "Siempre quiero decirles: '¡No, se llama envejecer! ¡Me hago mayor! ¡Por eso me veo diferente!". expresó para la revista.

Se sinceró y confesó que suele hacerse algunos tratamientos de belleza, "Hago pequeñas cosas aquí y allá... Me pongo bótox en los ojos y en el cuello con regularidad (...) Y uso productos. Me encantan los productos", ha dicho la actriz, asegurando que lo que más le gusta es el microneedling, una técnica que utiliza "pequeños láseres para tratar los capilares porque tengo rosácea". Cada aparición en medios, es motivo de comentarios y publicaciones.

Cuando le preguntaron que cuál era su secreto de belleza, lo tuvo claro: protección solar. Recientemente la barranquillera sacó su propia línea de cosmética llamada "Toty" la cual tiene como lema “Siempre protección solar, ¡siempre bonita!”.

Finalmente, Sofía causó revuelo en las redes sociales al anunciar la fecha de estreno de la serie que protagonizará como Griselda Blanco. Los espectadores podrán ver la serie colombiana de Netflix a partir del 25 de enero de 2024, Griselda tratará de los detalles sobre la vida de la temida narcotraficante, también conocida como la "Madrina de la cocaína" o la "Viuda Negra".