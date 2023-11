Así es rollo: Lupita Jones, Gerard Piqué, Billos Frómeta y Sofía Vergara

LA EXCUSA de que ya no creía en la marca de Miss Universo es un argumento poco convincente con el que Lupita Jones trata de esquivar la embestida por parte de missólogos y expertos en certámenes de belleza, tras su salida de la organización a la cual perteneció desde 1994, tres años después de haberse coronado como la primera reina universal de su país. Sin embargo, desde que fue separada de sus obligaciones como responsable del concurso en México, no ha dejado de emitir cometarios que solo evidencian su resentimiento. “Respira por la herida”, señalaron algunos medios luego de su reciente rueda de prensa en la que aseguró respetar la decisión tomada por Anne Jakapong, directora de OMU. Durante su gestión, Jones coronó a dos de sus paisanas como Miss Universo: Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2021. “Se va dolida”, insisten algunos portales, más ahora cuando sabe que en 2024, México será sede del Miss Universo por quinta vez. Ya lo fue en 1978, 1989, 1993 y 1997.

ABSOLUTO SILENCIO guardan en Venevisión con respecto a los preparativos de la 70.ª edición del Miss Venezuela, que tendrá lugar el próximo jueves 7 de diciembre en el Centro Comercial Líder, al este de Caracas. Ni del canal de la Colina y muchos menos de la organización del certamen, se recibe información de ningún tipo y faltando 8 días para su realización, el hermetismo es total. De buena fuente se supo que la orden “de allá arriba” (Entiéndase: Presidencia y Vicepresidencia de Variedades) es no aportar ningún detalle a la prensa, hasta que sea convocada para el ensayo general del espectáculo que se presentará la noche final. Además de que han restringido el contacto de las candidatas con los periodistas. Difícil de entender este “bloqueo comunicacional” para un evento, que en materia de espectáculos es el más importante del año. La opinión general en el gremio periodístico es que el Miss Venezuela 2023, ha sido uno de los peores publicitados de toda su historia.

VARIOS AÑOS de litigio, sirvieron para que los hijos del maestro Billo Frómeta lograran recuperar la marca de una de las orquestas más populares de Venezuela, como es la Billo´s Caracas Boys. Un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia y una medida cautelar innominada de reciente data, prohíbe el uso particular de las marcas, denominaciones, lemas e imágenes, propiedad de la Sucesión Luis María Frómeta Pereira, que en adelante tendrá plena potestad, para ejercer acciones legales contra aquellos que exploten y/o usufructúen ilegalmente a la marca. En tal sentido, la Sucesión Frómeta, conformada por los hijos del maestro Billo, anuncia el nacimiento de la nueva orquesta, integrada por 14 músicos y 4 cantantes, que comenzará a operar en nuestro país a partir de diciembre, bajo la exclusiva representación artística de R&R Management. La creación de la nueva orquesta, incluye a músicos que tocaron con la Billos Caracas Boys, y, por ende, conocen a la perfección el sonido original del maestro Billo.

OTRO ESCANDALO envuelve a Gerard Piqué, quien, tras haberse separado de Shakira se convirtió en la “comidilla” de todos los medios españoles, en los cuales se han ventilado aspectos muy delicados de su vida privada. Esta semana se aseguró que el exjugador del FC Barcelona, le habría sido infiel a la cantante colombiana con su propia coreógrafa llamada Anna Kaiser. Y ahora el periodista argentino Javier Ceriani, conductor del programa “Chisme no Like” (Youtube) acaba de lanzar la bomba que pone en duda las preferencias sexuales del polémico personaje. Según el cronista, Piqué mantiene una estrecha relación con su chef, quien es muy cercano a su actual pareja, Clara Chía. “¿Cómo sabemos esto? Cuando voy a visitar el departamento de Piqué en Barcelona me encuentro con el chef que traicionó a Shakira, pues él la filmaba llorando y le enviaba ese material a Clara Chía. Este joven chef termina trabajando con Piqué, no sé si tenga una relación con él…o qué amor tipo de amor tenga por Piqué”, comentó Ciriani.

TREMENDO ROLLO al que deberá hacerle frente, mandará a Sofia Vergara a un tribunal de Los Angeles. La estrella colombiana se encuentra en medio de un problema legal, ya que un contratista la está demandando por una suma superior a los 1.7 millones de dólares, correspondientes a la renovación de su lujosa residencia en Beverly Hills. Según el documento obtenido por TMZ, Vergara se habría negado a cumplir con el pago de los servicios prestados por la empresa Reside Custom Homes y su contratista. Estos profesionales llevaron a cabo trabajos de construcción en la mansión de Vergara, valuada en 26 millones de dólares, ubicada en el exclusivo barrio de Beverly Park. De acuerdo con las informaciones divulgadas, la empresa sostiene que, a pesar de que la artista de 51 años acordó remunerar el trabajo realizado más la tarifa del contratista, incumplió su compromiso una vez que se concluyeron las labores. Dicho en otros términos se niega a reconocer la deuda que asumió en diciembre de 2022.