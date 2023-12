Lo que dijo Billie Eilish cuando salió del clóset

La cantante estadounidense de 21 años Billie Eilish , ganadora de un Globo de Oro y un Oscar en 2022, ha confirmado su sexualidad, sostuvo que se siente atraída por otras mujeres aunque a ella le parecía que era evidente, a todos sus fanáticos les pareció algo muy sorpresivo. La cantante se encargó de hablar sobre el hecho en la alfombra roja del evento Hitmakers de Variety.

"En cierto modo pensé: ¿No era obvio?", dijo la compositora, en un acto organizado por la revista Variety en Los Ángeles el pasado sábado 02 de diciembre. "No tenía ni idea de que la gente no lo supiera", añadió. "Sólo pienso: '¿Por qué no podemos simplemente existir'?". "Llevo tiempo haciendo esto y simplemente no hablaba de ello”, afirmó. En el pasado, también confirmó su relación con hombres. De hecho, su propio equipo confirmó su separación de Jesse Rutherford en mayo.

La estadounidense habló de temas como la presión social que ha sentido desde su primer éxito a los 13 años y dijo que dudaba que su sexualidad fuera cuestionada antes. También dijo que enfrentaba ciertas suposiciones de que a otras mujeres no les agradaría. "Nunca sentí que pudiera relacionarme tan bien con otras chicas. Las amo", dijo Eilish. "Las amo como personas, me siento atraída por ellas. Me siento muy atraída por ellas”, confesó la cantante.

La intérprete de "Bad guy" confirmó que luego de la publicación del artículo se dio cuenta de que había hecho pública la situación "Vi el artículo y pensé: 'Oh, supongo que salí del armario hoy'. Está bien, genial. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan", añadió. "Estoy aquí por las chicas".

Recientemente, la artista junto con su hermano Finneas O'Connell ganaron Canción de Película del Año por "What Was I Made For" del éxito de taquilla mundial "Barbie". Eilish dijo que ahora que su orientación sexual es pública, se siente intimidada por las mujeres. "¡Pero creo que son hermosas!" Después de sus recientes declaraciones, Eilish ha perdido más de 100.000 seguidores en la red social Instagram.