¿A escondidas? Ninel Conde publica una foto y desata rumores

Desde hace más de dos años, Ninel Conde se vio envuelta en una polémica luego de que su entonces esposo, Larry Ramos, fuera acusado de defraudar a varias personas y fuera prófugo de la justicia. Aún se desconoce su paradero. Pero el pasado 15 de noviembre, Gustavo Adolfo Infante, conductor de De Primera Mano, programa de espectáculos de Imagen Televisión, informó que la actriz contrajo matrimonio con un hombre 17 años menor que ella. Lo único que se sabe hasta ahora es que es colombiano, y tiene 30 años, es mucho más joven que ella.

Hace unos días se anunció que la mexicana se había casado. Ella negó la noticia y confirmó que estaba en Miami, no en Nueva York como decía el periodista, y ​​también dejó claro que volver a casarse no está en sus planes a corto, ni a mediano plazo.

“Lo que está atrás de mí no es Times Square, no es la Gran Manzana”, dijo “lo que pasa es que mis amigos me empezaron a llamar que si estoy en New York, ofendidísimos, que si no los invité al gran evento. No es Times Square, es mi arbolito de navidad, de mi casa acá en Miami. Ah, cómo les gusta el mitote, ¿verdad? Yo que ando acá tratando de desconectarme de cosas y de tanta vaina”.

La actriz y cantante publicó una foto del que se especula que es su "nuevo esposo", en su cuenta de Instagram, pero luego se arrepintió de su decisión y borró la imagen de la red social.

En la imagen se ve ay a su posible esposo mientras estaban comiendo un hot dog. Ambos estaban abrigados con una chamarra, gorritos, guantes y bufandas. La artista, siguió compartiendo imágenes de ella en diferentes partes de la ciudad, como el Balloon Museum , donde disfrutó del musical. También estuvo de paseo por. A estas alturas "La Bombón Asesino" , no ha dado declaración sobre la fotografía que compartió con su galán.