Ninel Conde “el bombón asesino” habla como nunca antes de su vida familiar

Ninel Conde, es una de las figuras del entretenimiento mexicano que más centrimetraje le da a la prensa por su belleza, talento y polémicas por las múltiples operaciones a las que se sometido para lucir radiante a sus ya 46 años.

Recientemente Conde impactó al revelar durante el reality show “El secreto de la Indomables”, que está más que lista para encontrar un nuevo amor y sembrar las bases de una relación tranquila y prospera.

“Poder establecer una familia con una pareja y que sea ya para el resto de mi vida. Que yo sé que, si Dios la tiene despuesta, debe estar por ahí y no me voy afanar, ni estoy desesperada, buscando nada, pero creo que me falta concluir y culminar”, indicó la también cantante.

La artista vivió momentos bastante fuertes al sostener una batalla legal con su expareja Giovanni Medina por los derechos de su hijo Emmanuel, pero tras legar a un acuerdo con él, ambos ahora tienen el derecho de convivir con el niño de 9 añitos.

La disputa hizo que el segundo hijo de la artista estuviese alejado de su madre por varios meses, pero, en junio de este año a través de su cuenta personal en Instagram compartió el emotivo reencuentro.

Pese a todos esos malos momentos Ninel demuestra con la entrevista que esta lista para abrir la puerta de su corazón para que entre el amor sin peleas e irrespeto.

“Para eso tengo que dominar y controlar mis emociones, controlar lo que es un artista, como los artistas normalmente en nuestras relaciones en parejas somos egoístas, como somos artistas pues estamos acostumbrados a que todo tu equipo trabaja para ti, entorno a ti, todo es alrededor de uno”, indicó.

Cabe mencionar que a pesar de las críticas y burlas que recibido Conde en las redes sociales por la utilización del bótox, en el show que comparte con Yuri, Patricia Manterola, Alicia Machado, Zuleyka Rivera y Amara “La Negra”, luce fenomenal.