Integrantes del grupo RBD asoman una posible presentación en Venezuela ¿Cuándo y dónde? (+Declaraciones)

Tras casi cuatro meses de haber girado por varios países, los mexicanos de la banda RBD finalizaron su tour el pasado 21 de diciembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, poniéndole punto y final a un increíble reencuentro que llenó los corazones de aquellos que tuvieron el placer de disfrutar una vez más de sus voces en vivo. Pero, no todos sus fanáticos pudieron ser complacidos, pues muchas naciones se quedaron por fuera y desilusionadas al no aparecer en la lista de conciertos que ofrecía el grupo formado en el año 2004.

Estados Unidos, Brasil, Colombia y México fueron los premiados que el “Soy Rebelde Tour”, mientras que otros como Chile, Argentina, Perú y Venezuela quedaron como la guayabera. Sin embargo, unas nuevas declaraciones de dos de sus integrantes podrían cambiarle el rumbo a la cosa y darle un aire esperanzador al público venezolano que desea con ansias poder cantar a todo pulmón temas como “Sálvame”, “Aún hay algo”, “Rebelde” y “Bésame sin miedo”.

Durante la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro que se celebraron el pasado jueves 22 de febrero, Christopher Uckermann y Christian Chávez saludaron con mucho cariño al territorio nacional. “¡Saludos para Venezuela, Cocosettes… Besos!”, respondió Chávez. Por su parte, Christopher remató: “¡Saludos! Nos encantaría estar por allá, a ver qué sucede el próximo año”.

Hay que recordar que, en el último trimestre de 2023 se estuvo rumorando con mucha fuerza que la agrupación pisaría nuestras tierras, sin embargo, la ilusión se desinfló cuando el mismo Uckermann afirmó que, la gira terminaba el 21 de diciembre y no harían más shows. Con estas nuevas declaraciones, podría ser realmente para el 2025 cuando todos se reúnan una vez más para darle una dosis de rebeldía a todos los que quedaron sin asistir a sus más recientes conciertos.

El trago amargo en Premio Lo Nuestro 2024

Precisamente el pasado jueves, los vocalistas de RBD vivieron una penosa situación luego de pasearse por la antesala de la ceremonia número 36, y al intentar ingresar al Kaseya Center de Miami, no pudieron hacerlo pues “no había sillas ni mesas disponibles”, siendo una gran falta de respeto para ellos que, además, estaban nominados como “Grupo o dúo Pop del año” y “Tour del año”, resultando ganadores en la primera categoría.

“Hola a todos los seguidores. Aquí estamos, salimos de Premio Lo Nuestro. Al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña”, dijo Christopher.