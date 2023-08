¡A llorar para el Valle! RBD no vendrá a Venezuela y esta es la razón

Desde que se supo que Anahí, Christian, Dulce María, Maite y Christopher se reencontrarían nuevamente para ofrecer después de 15 años de ausencia, un espectáculo por todo lo alto con el 'Soy Rebelde Tour', las esperanzas por volver a ver un show de RBD en vivo se avivaron en los fanáticos de todo el mundo que sueñan con corear sus temas a todo pulmón.

La noche del 19 de enero, todo se paralizó en el momento que el equipo de la agrupación más famosa de México anunció las fechas de su gira, dejando con los sueños rotos a miles de fanáticos de países como Ecuador, Chile, Perú y hasta Venezuela, quienes se dieron cuenta que por los momentos no gozarían del show que los cinco rebeldes traían entre manos.

Sin embargo, una esperanza seguía viva para los venezolanos después que el merenguero zuliano Omar Enrique asegurara que para el 2024, el país viviría la fiebre Rebelde y podrían cantar en vivo una vez más éxitos de la talla de: 'Sálvame', 'Este corazón', 'Rebelde', 'Nuestro amor', etc. La noticia corrió como pólvora y causó un furor en el país que recientemente volvió a apagarse a raíz de las declaraciones de uno de sus integrantes.

Fueron muchas las especulaciones sobre si el 'Soy Rebelde Tour' saldría de Estados Unidos y México, países que ya tienen seguras sus fechas para la lista de conciertos que preparó la banda, pero, todas se acabaron con un reciente 'tuit' que hizo Christopher Von Uckermann, desilusionando a los seguidores afirmando que no habrá show el próximo año.

"Leí que algunos medios hablan sobre un posible tour en el 2024; me hubiera encantado compartir más fechas con todos ustedes!! Sin embargo, el tour finaliza el 21 de diciembre de 2023", escribió el mexicano, quien además emocionado recordó que muy pronto pisarán el Madison Square Garden en New York, Estados Unidos.

Un contundente mensaje que deja claro que los rebeldes no tienen contemplado visitar otros países importantes que durante todos estos años y desde la aparición en pantalla de la serie que los impulsó en el mundo artístico, los han apoyado, pulverizando las ilusiones de más de uno, y así se lo hicieron saber al cantante en las respuestas a su mensaje.

"Piensa en los fans de RBD en Europa y en el resto de países de América Latina", "No es justo", "Europa y Latam merecemos la gira también!!!", "No es justo, hay miles de fans que los esperamos durante años", "No nos podéis hacer esto", "Le dieron la espalda a miles de fans que hacen 15 años siguen acá", "Todas las ilusiones de los que no tienen fechas en sus países están rotas", replicaron los seguidores.

Cabe destacar que, en dos oportunidades, el mismo Uckermann afirmó que estaban haciendo todo lo posible para visitar a quienes quedaron por fuera, y una vez terminara la primera fase del tour, comenzarían a trabajar en ofrecer una segunda entrega que traería seguramente una tanda de conciertos en otras ciudades que esperan con ansias escuchar sus canciones tan cerca.