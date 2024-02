¡No se vistan que no van! Rebotan de Premio Lo Nuestro 2024 a integrantes de RBD (+Video)

No todo ha sido color de rosa en la gala de los Premio Lo Nuestro 2024, y es que, a pesar del magnífico espectáculo que han estado ofreciendo figuras como Maluma, Anitta, Don Omar y Ricardo Montaner, dos de las estrellas más esperadas de la noche como lo fueron Christopher Uckermann y Christian Chávez del grupo RBD no pudieron ingresar al Kaseya Center de Miami.

A pesar de estar nominados, los mexicanos fueron rebotados en la puerta y así lo comunicó Uckermann a través de sus historias en Instagram, en las que explicó luego de haber pasado por la alfombra magenta, que la organización del evento les jugó una mala pasada, por lo que no podrían disfrutar de la noche en la que cuentan con la nominación de “Tour del año” y "Grupo o dúo del año".

“Hola a todos los seguidores. Aquí estamos, salimos de Premio Lo Nuestro. Al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña”, dijo en el clip que se viralizó de inmediato.

Por su parte, su compañero Christian visiblemente decepcionado dijo lo siguiente: “Ya nos vamos a cenar”, seguido de ese comentario, su amigo replicó: “Nos vamos a ir a cenar, pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados”. En ese sentido, los aztecas no pudieron recibir el premio que consiguieron como grupo en Grupo o Dúo del Año.