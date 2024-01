¡Donde hubo fuego, cenizas quedan! Shakira y Gerard Piqué se juntan de nuevo por esta situación

Más de un año ha pasado desde que la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué anunciaron al mundo su separación luego de 12 años de amor, y aunque tras la ruptura la situación ha sido bastante tensa por los rumores, polémicas, canciones y entrevistas que ambos han realizado, hoy una difícil noticia que llega a sus vidas que los ha hecho volver a conversar por el bienestar de sus dos hijos Sasha y Milan.

Es de conocimiento público que hace días la intérprete de “Ojos así” sufrió un duro golpe, cuando la policía de Miami arrestó a un hombre identificado como Daniel John Valtier, de 56 años de edad, que llevaba días en los alrededores de la lujosa mansión de la artista, alegando que deseaba verla y darle obsequios.

Tras ser arrestado el susodicho oriundo del estado de Texas reveló al juez que la ganadora de múltiples premios Billboard era su mujer y estaba en la necesidad de verla. “Es mi esposa, yo le hablo todo el tiempo, es mi esposa”, dijo el hombre a la autoridad que molesto respondió. “No señor, no señor no es su esposa, ella no es su esposa. No puede hablar con ella, no puedes pedirle a nadie que hable sobre ti con ella, no puedes contactarla en las redes sociales”, indicó.

Sin embargo, todo parece indicar que Valtier será puesto en libertad bajo una fianza lo que ha encendido las alarmas en Shakira y Piqué por la seguridad de sus pequeños, según medios españoles una fuente reveló la preocupación del también empresario de 36 años. “Que un hombre la acose, llegue a la casa de la cantante en la que está con Sasha y Milan, es una situación que lo tiene inquieto”, narraron.

Pero, el plato fuerte de toda la noticia es que según la expareja que por varios años vivieron bonitos momentos en la mansión de Esplugas de Llobregat, en Barcelona, España, hablaron para multiplicar la vigilancia con máxima seguridad que custodien la residencia las 24 horas del día.

Igualmente, la estrella latina pidió al juez encargado del caso que patrullas policiales estén en la puerta de su hogar, para garantizar la tranquilidad y privacidad todos los días. No solo de fanáticos o personas extrañas sino también de la prensa.