¡Muy tenebroso! Sujeto acusado de acosar a Shakira comparece ante la justicia estadounidense (+Detalles)

La tarde de este martes 9 de enero los fanáticos de la estrella colombiana Shakira quedaron muy impactados, luego de que se conociera que un hombre de 56 años fue arrestado frente a la residencia de cantante en Miami Beach, por acusarla a través de las plataformas digitales y enviar múltiples regalos sin solicitud.

De acuerdo con lo revelado por diversos medios de comunicación, se trata de un hombre identificado como Daniel John Valtier, quien viajó desde El Paso, Texas, para poder estar y conocer a la intérprete de “Ojos Así”.

De acuerdo con el informe policial Valtier envió a la artista regalos con botellas de vino, chocolates y juguetes. Igualmente, el texto asegura que el equipo de seguridad de Shakira ya se había percatado del hombre y advirtieron que dejara de hacerlo.

Tras su arresto al hombre le tocó enfrentar una audiencia con las autoridades estadounidenses, repitiendo muy serio y molesto que la oriunda de la ciudad de Barranquilla es su pareja. “Es mi esposa, yo le hablo todo el tiempo, es mi esposa”, a lo que el juez del caso respondió. “No señor, no señor no es su esposa, ella no es su esposa. No puede hablar con ella, no puedes pedirle a nadie que hables sobre ti con ella, no puedes contactarla en las redes sociales”, indicó.

Igualmente, el juez informó que debe pagar una fianza de $100.000, para evitar ir a prisión, además, tiene prohibido acercarse a la cantante, a su residencia y a su familia.