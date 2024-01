¿Qué le pasó? Gerard Piqué recibe una mortal noticia (+Detalles)

El exdeportista español Gerard Piqué se ha convertido en los últimos tres años en el foco de comentarios muy negativos, se ha evidenciado en las diversas presentaciones que ha realizado, cuando seguidores de su expareja la estrella colombiana Shakira, le recuerdan con cánticos y gritos su relación que finalizó en junio del 2022. También el pasado año se conoció que debía pagar una multa a la justicia española por una supuesta deuda de hacienda, de la cual no se ha conocido más detalles al respecto, y ahora una impactante noticia toca de nuevo su puerta.

Pues, resulta que en los últimos días medios españoles de entretenimiento han comentado sobre una dificultad de salud que sufre el amigo y socio de Piqué, el youtuber español Ibai Llanos, quien se encuentra asistiendo al médico a causa de un nervio óptico que se encuentra perjudicando gravemente su visión.

Fue durante el podcast Charleando Tranquilamente, que el también presentador de 28 años soltó prenda sobre la situación que está afectando abruptamente su salud. “El ojo diestro lo tengo 100 por ciento y puedo hacer mi vida con normalidad. Pero prácticamente no veo de un ojo, me ha estado tratando muchísimo y estoy con medicación para que no me pase lo mismo en el otro ojo”, expresó en la conversación, dejando a sus millones de seguidores preocupados.

Desde hace varios años el exfutbolista catalán y Llanos crearon una buena sociedad empresarial que ha hecho su relación de amigos más fuerte y unidad, siendo la empresa, Goatch, con la cual se dedican a realizar videos entrevistas, el motivo de su unión. En su primer año de facturación la empresa cerró con 8,34 millones de euros, según datos revelados en la prensa española.

Igualmente, ambos han creado una química increíble que ha traspasado la pantalla con risas y ocurrencias, viéndose también reflejado en los números de seguidores que han obtenido.

Hasta el momento Piqué no se ha pronunciado sobre la enfermedad de su inseparable compañero, con quien ha protagonizado grandes momentos como la Velada del Año Nuevo, La Disaster Chef, la Ballon World Cup, entre otros eventos deportivos.