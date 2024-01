Se cumple un año del lanzamiento de Shakira: “Las Mujeres no Lloran, las Mujeres Facturan”

Una de las canciones que marcará un antes y un después para Shakira, sería su colaboración con el productor argentino Bizarrap en el Music Session N°53, en el que sello un precedente en el estilo de su música, siendo fiel a demostrar sus sentimientos más íntimos y rienda suelta a lo que estaba sucediendo en su vida en ese momento. "No pensé que iba a ser tan emblemática, eso no me lo imaginaba", comentó la colombiana.

El sencillo ha ganado 4 premios “Billboard Latin Music Awards” a Canción del año Latin Pop, “Latino Music Awards” a Mejor canción Pop Urbana, y dos “Premios Juventud” a Mejor canción para mi Ex y Mejor canción Pop/Urbano y el “Grammy Latino” a la canción del año 2023. Y alcanzó las cifras de vistas consiguiendo 674.754.203 visualizaciones hasta la fecha.

Muchos de sus fanáticos creen que la verdadera “venganza" comenzó con la canción “Monotonía” que lanzó el 20 de octubre de 2022, y de allí los demás sencillos, Te felicito, TQG y acróstico, pero la Music Sessions N°53 las superó a todas. Recordemos que, en la canción se revelan detalles de su relación en donde no deja bien parado a su expareja Piqué, al serle infiel con Clara Chía, su niñera.

"Me decían: 'No no, no vas a sacar esa canción, ¿en qué estás pensando? Tienes que cambiar la letra'. Y no, yo no soy una diplomática de las Naciones Unidas. Yo soy una artista y tengo que expresar lo que siento y cómo lo siento. Y esa libertad de expresión no es negociable", sentenció de manera rotunda en una entrevista a Univisión el año pasado.

Shakira se sentía lista para enfrentarse a un juicio y defender su inocencia, pero eligió dejar atrás este capítulo de su vida y seguir mirando hacia adelante, no permitió hipotecar su tranquilidad, la de sus hijos. Llegó a un acuerdo económico con la Agencia Tributaria Española y cancelar por presunto fraude fiscal 14.5 millones de euros a Hacienda, por el que pedían ochos años y dos meses de prisión.

Actualmente la interprete vive en Miami con sus hijos, que se han adaptado perfectamente a un vida libre y normal y no una vida como hijos de celebridades. Shakira abandono España en abril de 2023 donde se residenciaba con piqué por temas del deporte.