¡En plena Navidad! ¿Cuál fue la razón de la ruptura sentimental entre Mariah Carey y su novio?

Después de siete años de relación, la cantante Mariah Carey se separó de Bryan Tanaka, presuntamente por la diferencia de edad. Los 14 años de edad que tienen de diferencia, habría sido el principal problema que detonó esta semana, según informó una fuente cercana a la pareja. Asimismo, se comenta que el bailarín comenzó a tener una visión de su futuro que no tenía cómoda a la artista.

Era imposible que la amplia diferencia en sus edades, pues ella tiene 54 y él 40, no hiciera mella en el romance. “Él quiere tener una familia. Ella no está ahí”, comenta la fuente. Esto como referencia a los planes de Tanaka de tener hijos, lo que no le agradó a la estadounidense porque ya es madre de los mellizos Moroccan y Monroe de 12 años, mientras que Bryan no tiene hijos.

Sobre los deseos del norteamericano revelaron que: “Quiere empezar a tener su propia vida”. El anuncio llega justo después que Carey ofreciera declaraciones a People, en las que confesó haber tenido un año difícil, por lo que se podría achacar la situación a todo lo que venía sucediendo con el hombre que robó su corazón en el año 2006.

“He estado esperando estas Navidades durante todo el año. Desde el año pasado, porque el año pasado no fue el mejor (…) Estoy agradecida por todos, pero no ha sido mi versión más divertida de la Navidad”, comentó en referencia a las festividades de 2022. Sin embargo, la intérprete de “Without You” prometió “divertirse” durante las fiestas de 2023 “pase lo que pase”.

Esta no es la primera vez que ambos terminan su relación, hay que recordar que, en el año 2017 a poco tiempo de oficializar su noviazgo, tuvieron una breve ruptura pero se reconciliaron rápidamente, pero esta vez pareciera que sí es para siempre. La última vez que se les vio juntos fue en el cumpleaños de Mariah a finales del mes de marzo.

La relación entre Mariah y Bryan comenzó en 2016, pero ya se conocían desde 2006, cuando él trabajó como su bailarín de respaldo. Sin embargo, los signos de tensión se hicieron evidentes recientemente, culminando en la separación. Esta semana, la Reina de la Navidad sorprendió al público al irse de viaje en solitario a Aspen, Colorado; mientras Tanaka se ausentó en su gira “Merry Christmas One and All!”, que comenzó el pasado noviembre en el Yaamava Resort & Casino de Highland, California.