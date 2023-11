Mariah Carey se vuelve viral con su nuevo video navideño (+Video)

Mariah Carey dio inicio oficialmente a la navidad en Estados Unidos con la publicación de un video en el que la cantante aparece descongelándose para luego comenzar a cantar su éxito “All I want for Christmas is You”.

Carey es conocida en Estados Unidos como la reina de la Navidad debido a que desde hace más de dos décadas su hit es el más escuchado de esta fecha del año.

En el video,de tan solo 34 segundos, se puede escuchar a Carey demostrando su gran capacidad de canto al lograr una nota particularmente alta, algo por lo que ha sido reconocida durante toda su carrera.

La grabación, que suma más de medio millón de reproducciones en cuestión de horas, también permite apreciar a Monroe y Moroccan, sus mellizos de 12 años, bailando al ritmo de su música.

El éxito de esta canción ha sido tal que en el 2019 el tema logró tres récords Guiness debido a que es la canción interpretada por una mujer con más reproducciones en Spotify en 24 horas, además de ser el tema con más semanas en el top 10. Se calcula que este tema le ha reportado a Mariah Carey más de 60 millones de dólares solo en regalías.