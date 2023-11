Mariah Carey inicia la temporada navideña 2023 con tremenda polémica

No existe una figura más emblemática en la temporada navideña que la reconocida cantante Mariah Carey, desde que lanzó su famoso villancico “All I Want For Christmas is You”, se ha convertido en la reina de la tradición en todo el mundo, ganándose millones de dólares cada año por la canción.

Recientemente la artista ha compartido a través de su perfil de Instagram un video junto a sus dos mellizos de 12 años Monroe y Moroccan. En e clip se aprecia la fecha 31 de octubre a las 11:59, que luego cambia a 1 de noviembre a las 12:00 abriéndose una gran puerta en la cual aparece Carey congelada y poco a poco se rompe.

Tras romperse sale la mujer cantando con su fina voz “It´s Time”, en español “Es la Hora”, dando así por inaugurada la navidad y la llegada de su éxito, que se ha consagrado en todo el mundo como la canción más reproducida el día de navidad.

En la temporada de navidad de los 2022 datos revelados por Billboard, arrojó que “All Want For Christmas Is You” se reprodujo en la plataforma de streaming 21,2 millones de veces, consolidándose como una cifra nunca antes vista.

Sin embargo, todo no ha sido color de rosa horas más tarde de lanzar el video en Instagram, el compositor Vicen Vance demandó de nuevo a Mariah, en el tribunal federal de Los Ángeles por según haberle robado el mega éxito.

“Carey, sin autorización, se ha apoderado de estos trabajos con su incrédula historia de origen, como si esos trabajos fueran suyos. Su arrogancia no tiene límites, incluso su compositor coacreditado no cree la historia que ha contado. Este es simplemente un caso de violación procesable”, aseveró el compositor.

No es la primera ocasión que Vicen, realiza demandas contra la ganadora de cinco Grammys, hace varios años también por estas fechas alegó en el juzgado las mismas acusaciones, y que la canción fue grabada por él en 1989 con una supuesta “amplia difusión” en la navidad de 1993.

Hasta el momento la también actriz no se ha pronunciado sobre las fuertes acusaciones del hombre.