¡De última hora! Paulina Rubia "La chica dorada" es citada en la corte ¿Por qué?

En octubre del año 2023 la cantante Paulina Rubio confesó en una entrevista con la periodista mexicana Pati Chapoy, que era la responsable de todos los gatos de sus hijos dos hijos, Nicolás Vallejo-Nágera, su primogénito fruto de su relación con Andrea Nicolás y Eros, su segundo hijo con Gerardo Bazúa. Siendo este último quien hoy la acusa de “mala madre” ante la corte.

La situación comenzó en octubre del 2020 cuando la corte de Estados Unidos le exigió a la intérprete de “Yo no soy esa mujer”, que no solo debía hacerse cargo de sus dos hijos, sino también de sus exparejas. Sin embargo, Bazúa asegura que la rubia de 52 años no cumple con la responsabilidad.

“Me dirijo a ustedes de manera honesta y transparente en relación a las recientes declaraciones de Paulina Rubio, madre de mi hijo menor, donde afirma que ella es mi sustento económico. Esas afirmaciones son falsas, al igual que sus declaraciones de que nuestro es cuidado por los familiares de ella”, declaró el hombre en Instagram, tras las declaraciones de Paulina con Pati.

Nuevas acusaciones

Pues ahora, el también cantante ha decidido acudir de nuevo a la justicia para demandar a la artista por según descuidar a su hijo en común y no pagar la manutención de ambos. De acuerdo con una nota de People en Español, la conocida “Chira Dorada” estuvo recientemente en la corta de manera virtual para responder por la acusaciones.

Tras la audiencia Catherine Rodríguez, abogada de la cantante creadora de exitosos temas como “Ni una sola palabra”, “El últimos adiós”, “Y yo sigo aquí”, “Te quise tanto”, “Lo haré por ti”, “Mio”, “Causa y efecto”, entre otros, alegó que no existen asuntos financieros pendientes y que podría tratarse de un capricho de Gerardo.

“Pagamos de manera voluntaria 20.000 dólares y ahora están pidiendo el pago de tasas de acceso, ¿Por qué? No tengo idea porque nosotros no tenemos ninguna deuda con Bazúa y su abogada Karla Lorrel”, aseveró Rodríguez.

Igualmente, puntualizó que la corte debe considerar y evaluar muchos factores para determinar la situación de manera positiva para ambas partes. “Lo único que ellos buscan son nuevos cobros. Está bien, es lo que ellos quieren hacer, no voy a bloquear su derecho por solicitar mociones por ello, sin embargo, la corte debe considerar duración del litigio, los méritos, los méritos de posiciones de las partes y si el litigio se ha implementado principalmente para generar algún acoso”, expresó.