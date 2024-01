Enrique Rubio habla de la presunta adicción de su hermana Paulina Rubio a las drogas

Para nadie es un secreto que, la vida de la cantante mexicana Paulina Rubio ha sido muy polémica. No solo ha sido protagonista de los infinitos encontronazos con su expareja Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como "Colate", sino que también ha sido acusada de consumir estupefacientes debido a una serie de videos que dejaron mucho que pensar.

Recientemente, su hermano Enrique Rubio, fue abordado por algunos periodistas en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes no dudaron en preguntar sobre lo que se decía de la artista. En sus declaraciones, Enrique afirmó que, la mujer de 52 años nunca ha caído en esas redes: “Mi hermana no consume sustancias, mi hermana siempre está limpia”, comentó aparentemente muy molesto.

En cuanto a los pleitos legales que tiene la intérprete de "Ni una sola palabra" con Colate, el hombre destacó: “No me puedo meter en un tema que no me pertenece. Las cuestiones legales se arreglan con abogados en la Corte, no hay mucho que decir en ese sentido. Nunca hablo de Colate, la apoyo no metiéndome”.

¿Por qué dicen que "La Chica Dorada" es adicta?

En el año 2020, cuando las personas tuvieron que aislarse a causa de la pandemia del Coronavirus, la también compositora realizó un 'En vivo' en sus redes sociales para conversar con sus seguidores. Además de tener un aspecto físico que encendió las alarmas, su comportamiento generó intriga entre el público. Cuando cantaba uno de sus temas, se le olvidó parte de la letra, lo que provocó que muchos la criticaran.

Asimismo, al hablar del terrible virus y pedir ayuda, pidió a los fanáticos que se quedaran en casa, sin embargo, dijo "causa", aunque luego lo corrigió. Pero, lo que llamó más la atención es que en medio de la conversación, Paulina bajó su cara y al regresar a la cámara se tocó la nariz como limpiándola, acción que hizo en repetidas ocasiones durante la transmisión.

Un mes después del escándalo, Rubio se realizó una prueba toxicológica que dejó al descubierto su adicción pero específicamente por la marihuana, callando la boca de aquellos que afirmaban que era viciosa con la cocaína. “La prueba de hizo para determinar nueve sustancias y la única que salió positiva fue el THC (componente de la marihuana). Puede salir alcohol, cocaína y un sinfín de sustancias controladas, pero en el caso de ella aclaremos que solo fue esa”, afirmaron.