Paulina Rubio ‘sacó el colmillo’ en defensa de Shakira

Desde que la cantante colombiana Shakira terminó su relación con el exfutbolista español, Gerard Piqué, no ha parado de sacar al mercado temas que sin duda alguna son dirigidos en contra del padre de sus hijos. “Te felicito”, “Monotonía”, “TQG” y la Music Session #53 con Bizarrap, han sido una clara muestra del desahogo que ha decidido tener la artista a través de sus letras, que la han llevado a posicionarse nuevamente en la palestra musical después de haber pasado desapercibida por algunos años.

A pesar que ha pegado todos los éxitos y muchos seguidores los han convertido en sus favoritos, también ha sido tachada de “resentida” y piden que termine de superar el tema, así como también aseguran que se copió de otros intérpretes que también han desgarrado su alma a través de la música. Esta teoría fue criticada por la mexicana Paulina Rubio, quien celebró la valentía de la barranquillera y aseguró que era lo que le hacía falta para resurgir tras la separación.

Mediante una entrevista en el podcast de la diseñadora española Vicky Martín Berrocal, la cantante azteca defendió a Shakira. “Amo a Shak, déjenla. Lo tenía que hacer también, pero no importa. La rueda no está inventada, la rueda ya se inventó”, dijo. “A mí me encanta Shak. Yo soy por Shak y no me toquen a mi Shak. Es que tenía, o volverse loca, o sacar la canción y que se vuelva locos”, remató.

Sus comentarios surgieron luego que se tocara el tema de las canciones de la barranquillera en contra de Piqué y Paulina admitiera que sus temas “Si supieran” y “Mío” los escribió inspirada en sus experiencias personales. La española le recordó que ella ya había estrenado música que sirvieron de indirectas para sus exparejas, mucho antes que lo hiciera la cantante de “Ojos así”, por lo que la ‘Chica Dorada’ respaldó a su colega afirmando que solo lo hizo por desahogo.

Asimismo, recordó que otros cantautores utilizaron sus letras para plasmar su situación amorosa. “Y también Perales, y también Joan Manuel Serrat. Claro, uno va sacando el colmillo y yo creo que el mayor error de la mujer es enamorarse. ¿Quién es Paulina ante eso? Es la mejor Paulina. Yo no voy a cegarme nunca a decir no al amor”, recalcó la cantante de “Ni una sola palabra”.