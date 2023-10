Shakira le responde a quienes critican sus temas contra Piqué: "Soy una loba herida"

Desde un poco antes que se hiciera oficial su separación con Gerard Piqué, ya la cantante colombiana Shakira venía con fuertes letras aparentemente dirigidas al exjugador, específicamente con el tema "Te felicito" junto a Rauw Alejandro, precisamente una canción que habla de la infidelidad, lo mismo que sufrió la artista antes de su ruptura.

Luego que anunciaran oficialmente que ya no estaban juntos, se ha venido desatando una ola de canciones en contra del español en las que Shakira se ha encargado de darle más palo que a gata ladrona; "Monotonía" y "TQG" han sido parte de ello. Sin embargo, no se puede negar que la letra más fuerte que estuvo dirigida para Piqué fue la Music Sesión #53 que su exmujer grabó con Bizarrap.

Ese tema significó un desahogo total para la colombiana, quien sin pelos en la lengua le dijo de todo al padre de sus hijos, y hasta le salpicó a su actual pareja, Clara Chía. A pesar del éxito que tuvo esta canción, antes de ser estrenada el equipo de la intérprete la rechazó debido a los fuertes comentarios que traía consigo.

En una reciente entrevista previo a los Premios Billboard 2023, la cantante de "Suerte" reveló que sus trabajadores más cercanos le pidieron que no sacara la canción. "Me decían: 'Estás loca tienes que cambiar esa letra, eso no puede salir", pero haciendo caso omiso a las opiniones, la barranquillera fue muy contundente con sus razones. "Dejadme en paz todo el mundo. No soy diplomática de las Naciones Unidas, soy una artista (...) Soy una mujer, una loba herida", respondió la exitosa artista de 46 años.

Finalmente, su opinión triunfó y salió a la calle una canción que rompió récords de reproducción, se convirtió en una de las más escuchadas desde su estreno en enero de este año, provocó millones de memes y opiniones, y un sinfín de logros más. En otro orden de ideas, Shak admitió que está muy inspirada y con ganas de continuar sacando música pues está "enamorada de su trabajo".

Otro de los temas recientes que lanzó fue "Copa vacía" junto a Manuel Turizo, en la que caracterizó a una princesa hundida en la basura. "La sirena representa un poco mi propia experiencia de haber estado un poco fuera de mi ambiente", comentó.

Por ello, en la historia de ese vídeo, la sirena interpretada por la cantante significa que lo "había hecho todo por amor y acaba en un basurero, rodeada de ratas", tal como lo explicó. Esto haría referencia a su paso por la ciudad de Barcelona ya que "estar en Barcelona era estar prácticamente sola, no hay industria musical activa ahí", además de todos los líos que traía no solo con su expareja, sino con la familia de él.