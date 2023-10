La nueva canción de Shakira provocó el despido de tres albañiles colombianos (+Video)

Hace unos días, la cantante Shakira volvió a generar polémica al estrenar “El Jefe”, su primer tema en el género regional mexicano, en la que tuvo el placer de colaborar con el grupo Fuerza Regida. Un tema que llama a la igualdad social y al trato adecuado que debe recibir un trabajador por parte de su jefe. Sus contundentes frases provocaron que muchos seguidores se sintieran identificados y con muchas ganas de dedicársela a sus patrones.

Como todos sabemos, la barranquillera no da puntada sin dedal, y aunque es una canción que busca crear consciencia, la artista de 46 años atacó nuevamente a su expareja, Gerard Piqué, y también le salpicó a su familia. “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, le cantó a su exsuegro, Joan Piqué.

Asimismo, en la fuerte letra, Shakira recuerda un episodio con su niñera, a la que supuestamente Gerard habría despedido y no le canceló la compensación correspondiente. “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, es lo que se escucha. Cabe recordar que, Melgar supuestamente fue la que alertó a la cantante de la infidelidad del exfutbolista con la modelo española, Clara Chía.

Shakira es parte de otro problemón

Ahora, trascendió la lamentable noticia que, a causa de la revolución generada por esta canción, muchos se abocaron a lanzarle puntas a sus jefes. Pero hubo un grupo de trabajadores de Medellín que fueron más allá, y a través de la red social Tik Tok, se viralizó un video en el que se ve a tres albañiles cantando uno de los fragmentos del tema. “Tengo un jefe de mi**da que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de p…”, cantaron los tres en conjunto.

Los caballeros apodados ‘Los Panas’ se fueron en contra de su patrón y escribieron: “Vamos a dedicarle este baile al jefe para que nos suban el sueldo”, dejando claro que era directamente para su líder, lo que presuntamente provocó que fueran despedidos. El video corrió como pólvora y superó los 11 millones de reproducciones, por lo que era casi imposible que no llegara a ojos de sus jefes, quienes tomaron medidas drásticas y declinaron de las labores de ‘Los Panas’.

Después de lo ocurrido, los mismos implicados postearon un video al que acompañaron con el texto: “El video viral que nos dejó sin trabajo”. Millones de personas preocupadas escucharon con atención el clip, en el que uno de ellos comentó: “Este video que ven aquí se viralizó tanto y nosotros no pensábamos que iba a influenciar mucho y llegó hasta los patrones. De verdad, nos ha afectado mucho”.

Por otra parte, otro de ellos que admitió que ahora están buscando un sustento para sus familias. “Este video nos influenció tanto para bien como para mal, porque nos desemplearon a los tres, ahora estamos sin empleo y estamos buscando empleo”, dijo. “Ese video trajo consecuencias en nuestro trabajo. Nosotros lo hicimos sin saber que iba a ser así. Pero queremos que nos apoyen, nos sigan, compartan el video. Queremos salir adelante, somos unas personas trabajadoras y nos gusta hacer las cosas bien”, alegó el último.