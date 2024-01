¡Color de hormiga brava! Sofía Vergara responde a los detractores de las narconovelas

El pasado jueves 25 de enero del 2024 la plataforma Netflix lanzó a las pantallas la serie inspirada en la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, mejor conocida como “La Viuda negra”, la cual tiene como protagonista a la actriz Sofía Vergara, que con su talento y profesionalismo ha logrado encarnar a la mujer que fue muy temida en la nación, y que desarrolló el imperio de la cocaína con la creación de el Cartel de Medellín.

La serie que cuenta con un despliegue técnico de alta calidad al grabarse en diversos lugares de Colombia y Estados Unidos, ha llegado a la televisión con bastante polémicas y críticas, una de ellas las del embajador de Colombia, en el Reino Unido, Roy Barreras, quien hace días en su cuenta personal de X criticó fuertemente a las narconovelas colombiana, considerándolas como una vergüenza para la imagen de la nación en el mundo.

“Hacen narconovelas, hacen narcocine, viven de la cultura traqueta y hacen gran daño a la imagen de Colombia, en el exterior. Nuestra patria tiene tantas historias de resiliencia, de superación, hay tantos colombianos exitosos e historia de vida para contar”, escribió el diplomático.

Dichas declaraciones han sido utilizadas por el periodista y escritor mexicano-estadounidense, Jorge Ramos, en su programa “Al punto” de Univisión, en el cual la actriz de la exitosa comedia “Mother Family” es invitada especial.

El equipo de producción posteó en la cuenta personal del programa un pequeño adelanto de la conversación que sale al aire este domingo 28 de enero, en el corto clip se escucha a Ramos preguntado a Vergara sobre su opinión al escrito del embajador, respondiendo.

“En parte tiene muchísima razón, hay muchísimas historias espectaculares. Yo no tuve la suerte de conseguirme ninguna de esas historias, que me hiciera caso ninguno de los estudios, para hacerla, pero le llevas algo que tiene que ver con los narcos y es una fascinación, a mí me fascina, yo me las veo todos. Y yo soy colombiana”, narró la exótica latina de 51 años, que como date curioso es también productora de la serie.

El corto video ha levantando comentarios en las redes por parte de los cibernautas, que aseguran que por nada de el mundo se pierden la entrevista completa esta noche a las 11.00 p.m. hora de Estados Unidos.