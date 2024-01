Así es el rollo: Margot Robbie, Piqué y Clara Chía, Emilio Lovera y Laureano Márquez y Sofía Vergara

ETERNA POLEMICA El Oscar y toda la parafernalia que rodea a la estatuilla más codiciada de la industria del cine, no escapó este año a la controversia. En esta oportunidad, ha sido “Barbie” el foco de la atención mediática, colocando, nuevamente, en primera plana a una de las películas más taquilleras del 2023. Fue la exclusion de Margot Robbie en la categoría de Mejor Actriz Principal, la que ha generado toda clase de cuestionamientos al considerar que su nombre si debía figurar en dicho rubro. Igual que el de Greta Gerwing que tampoco fue nominada como Mejor Direccción, en cuya lista si figuran Christopher Nolan (“Oppenheimer”), Martin Scorsese (“Los secretos de la luna”), Yorgos(Lanthimos (“Pobres criaturas”) Justine Triet ('Anatomía de una caída') y Jonathan Glazer, ('La zona de interés'). “Barbie” sumó 8 nominaciones, pero el “ninguneo” a dos de sus fichas más importantes la alejan de la posibilidad de ganar como mejor película. Lo mismo ocurrió con los Premios Bafta, donde también fueron ignoradas.

EL REVENTON de una supuesta crisis entre Gerard Piqué y su pareja Clara Chía, ha encendido las alarmas sobre lo que muchos creen que será el principio del fin de una relación que comenzó de manera oscura. Diversos portales y medios españoles, aseguran que la convivencia entre ambos nunca fue sana, ni buena. El conflicto obedece a la disputa que mantiene enfrentados al exfutbolista y a los padres de la joven de 24 años, quienes expresaron su molestia por revelar ciertas intimidades de quien fue su empleada y con la que entabló un romance, que salió a la luz pública tras separarse de Shakira en junio de 2022. Según la prensa internacional, Piqué tiene prohibido entrar a la casa de los padres de su novia. Al parecer, la pelea, se debe a cómo el hombre expuso al escarnio público la vida privada de Clara Chía. Todo ello ha provocado el presunto deterioro de la relación. Y nada tendría de raro que de un momento a otro anuncien la ruptura…Y a todas estas:¿Qué dirá Shakira?

EL RECHAZO de los herederos de la narcotraficante Griselda Blanco, hacia la miniserie sobre su vida, se refleja en la demanda millonaria que ya está en tribunales y en la que Sofía Vergara podría llevarse la peor parte. Esta producción, que se estrena hoy 25 de enero en Netflix, cuenta en seis capítulos las andanzas de la tristemente célebre criminal colombiana, fallecida en 2012 en Medellín. Sus familiares alegan el uso no ha autorizado de su imagen. Y según un informe difundido por TMZ, ya habían dado luz verde a otro productor para que la utilizara. Ese es el verdadero rollo del litigio. Michael Corleone Sepúlveda Blanco, el hijo menor (De los tres que tuvo) de Griselda Blanco, exige dos millones de dólares como indemnización. “Me pregunto, si ella realmente quería hacer el papel bien, por qué no se acercó a su familia o por qué no me contactaron a mí, que estuve con mi mamá día y noche, y sabía cómo hablaba, cómo caminaba, éramos muy unidos”, dijo Sepúlveda. Sofía Vergara, además de encarnar a la llamada “Viuda negra”, fue productora ejecutiva del proyecto que este jueves verá la luz.