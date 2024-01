Sofía Vergara suelta prenda sobre el detonante que hizo finalizar su matrimonio con Joe Manganiello

La actriz colombiana Sofía Vergara se encuentra saboreando toda la gloria de su nuevo proyecto “Griselda” en el cual interpreta la vida de la narcotraficante Griselda Blanco mejor conocida como “viuda negra” que se estrena el jueves 25 de enero a través de la plataforma Netflix. Pero no todo ha sido alegría para la voluptuosa modelo, en el 2023 anunció su separación con el también actor Joe Manganiello que la dejo muy afectada, tras casi ocho años de puro amor.

Durante una emotiva entrevista la oriunda de Barranquilla confesó lo duro que ha sido la ruptura con el hombre con quien compartió momentos de mucha felicidad y emoción desde que sellaron su amor en una lujosa boda con familiares y amigo en noviembre del 2015. En la conversación la actriz de la serie “Modern Family” ratificó lo que medios y cibernautas aseguraban había sido el detonante para el fin de la relación.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser madre vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí”, aseveró Vergara en una entrevista para el diario español El País.

La rubia se convirtió en madre a los 19 años de su único hijo Manolo González Vergara, con el cual comparte un intenso cariño por su perrita Bubbles, una chihuahua de 10 años a quien presumen constantemente en sus redes sociales.

“Mi hijo lo tuve a los 19 años, ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre. Así que, si viene el amor tiene que venir con sus propios hijos”, aseveró.