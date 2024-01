Fallece actor de la película “Son Como Niños” poco antes de su boda

El pasado sábado 13 de enero, confirmaron la muerte del actor estadounidense Alec Musser, recordado por su papel en la reconocida película “Son Como Niños” protagonizada por Adam Sandler. Su prometida Paige Press fue la encargada de revelar la trágica noticia a través de sus historias de Instagram, derramando el dolor que deja la partida del hombre con el que estaba por casarse.

“Descansa en Paz, amor de mi vida. Nunca dejaré de amarte, mi corazón está roto. Hoy es el peor día de mi vida. Éramos tan felices (…) Fuiste el mejor prometido que pude pedir”, se lee en un texto que acompaña a unas fotografías de la pareja. Musser partió de este mundo a sus 50 años mientras estaba en su casa ubicada en Del Mar, California, Estados Unidos.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, pero, cabe resaltar que, de acuerdo a Fox News, su novia sospecha que pudo haber sido a casa de Covid. Lo que sí está claro es que el neoyorkino había forjado una exitosa carrera. Además de su profesionalismo en la actuación, también fue un modelo fitness. Sus apariciones en “Quiero ser una estrella de telenovelas” y “Todos mis hijos”, lo hicieron posicionarse como un artista respetable de Hollywood.

Su golpe de suerte llegó cuando participó junto a Sandler en el divertido largometraje que lo llevó a la cima. Asimismo, tuvo la oportunidad de formar parte de la serie televisiva “Road to the Altar” y “Desperate Housewives”. Gracias a su esbelto cuerpo, fue imagen de campañas publicitarias para GQ, Men’s Health, Target, Abercrombie and Fitch y Cosmopolitan.

Paige y Alec se comprometieron en el año 2023, después de seis años de feliz noviazgo tal como lo hacían saber a través de sus redes sociales, con múltiples posts de cada una de sus aventuras como enamorados.