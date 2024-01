Actriz de Mary Poppins, Glynis Johns, "la última del viejo Hollywood" falleció a los 100 años ¿Cuál sería la causa?

Este jueves, Mitch Clem, quien fue el mánager de la actriz sudafricana Glynis Johns, anunció que la estrella de Hollywood había fallecido a sus 100 años. Recordada por su papel en la icónica cinta de Mary Poppins, la centenaria logró la fama rápidamente y se convirtió en una estrella de teatro y cine. Además, se hizo acreedora de un premio Tony.

"Hoy es un día triste para Hollywood. Ella es la última de las últimas del viejo Hollywood", dijo Clem. Al mismo tiempo informó que, la artista quien se encontraba en un asilo en West Hollywood, Los Ángeles desde hace varios años tuvo una muerte pacífica y fue por causas naturales. En octubre de 2023, alcanzó cumplir sus 100 años, marcando un siglo de vida lleno de éxitos e incontables proyectos.

Glinys no solo era actriz, también fue cantante, bailarina y pianista. Gracias a sus talentos, logró alcanzar la fama como Winifred Banks, una madre de familia que se hizo muy popular en la película estrenada en el año 1964.

Pero, ese no fue su único trabajo emblemático, pues también fue la voz de la canción 'Send in the Clowns', para su papel como Desiree Armfeldt en la película A Little Night Music en el año 1973. Asimismo, estuvo nominada en el año 1960 como Mejor Actriz de Reparto en los Premios Oscars, y pese a que no ganó, su personaje de Mrs. Fith tuvo mucha fuerza en el mundo del espectáculo.

Otro intento fallido lo tuvo en los Golden Globe de 1962, por la polémica película sexual The Capman Report, en la que encarnó a Teresa Harnish, una mujer un poco alocada que se enamora de un joven a quien conoce en la playa y comienzan a vivir unas aventuras muy peculiares.

La sudacfricana, quien también tuvo que batallar con algunos problemas de salud hace unos cuantos años, estuvo casada cuatro veces pero de uno de sus matrimonios solo nació un hijo, el actor Gareth Forwood, mismo que murió en el 2007 a sus 62 años, tras haber sufrido de cáncer y un paro cardíaco.