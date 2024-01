¡Se le está saliendo Griselda! Sofía Vergara tuvo un encontronazo en pleno programa con un periodista español (+Video)

Este martes 9 de enero, publicaron en YouTube un nuevo episodio de ‘El Hormiguero’, un programa de entrevistas dirigido por Pablo Motos en el que constantemente invita a diferentes personalidades del mundo del espectáculo. Para esta nueva edición, estuvo Sofía Vergara, la colombiana que interpreta a Griselda Blanco en la serie que próximamente estrenarán.

Mientras se encontraba hablando de su experiencia actoral y haciéndole promoción al proyecto que hablará de una de las narcotraficantes más conocidas de Colombia, la actriz sufrió incómodos momentos a causa del diálogo poco ameno que desarrolló el español, haciéndola molestar al punto de que no pudiera ocultarlo.

Cuando fue abordada sobre su acento y la manera en la que habla el inglés, la colombiana se sintió atacada luego de que Pablo comentara que “suena raro” la manera en la que pronuncia el idioma, sobre todo cuando decía “Modern Family”, la serie que la ayudó a subir como la espuma en los Estados Unidos. “¿Por qué?, ¿lo pronuncio mal?, ¿Es que tú tienes mejor inglés que yo?”, contestó de manera contundente.

De manera irónica, Vergara presumió sus logros y los comparó con los del conductor: “¿Cuántas nominaciones tienes tú a los Emmy en Estados Unidos? ¿Y a los Golden Globes?”.

Como parte de la insolencia de Motos, habló sobre la edad de la también modelo, luego de que ella comentara que se avecinan unas semanas intensas para ella, en las que le tocará viajar por Estados Unidos y Europa. “Con 51 años eso es algo pesado”, agregó. El comunicador de manera burlesca le hizo una acotación: “Dices lo de los 51 años para que yo te diga que estás muy hermosa, y eso no lo voy a hacer”. Sin pelos en la lengua, la barranquillera le contestó: “No me importa porque mira cómo me aplauden”.

Tras varios ataques sobre su aspecto físico, la protagonista de Griselda quiso saber si no era del agrado del español, cuando este se sorprendió por los logros que ha obtenido ella en el mundo artístico: “¿Por qué te llama la atención? ¿Te caigo mal o qué? Suena en tu voz algo de envidia”.