¿Qué pasó entre Sofía Vergara y Joe Manganiello? La actriz rompe el silencio sobre su divorcio

Después de su mediático divorcio con Joe Manganiello, Sofía Vergara habla sin tapujos sobre los desafíos de su separación. La estrella de Griselda, conocida por su franqueza, abordó la controvertida ruptura en una reciente entrevista con CBS Sunday Morning.

"Estás ahí fuera [en el ojo público] y la gente sabe que eso es parte de ser una celebridad. Sabía que iba a pasar. No puedes esconder esas cosas", expresó Vergara sobre la atención mediática que rodeó su divorcio.

La actriz destacó la actitud respetuosa de los medios de comunicación durante ese difícil período. "No estuvo mal. Creo que, ya sabes, tengo que decir que la prensa fue muy respetuosa y muy amable. Y pensé que se iban a inventar más cosas, y ya sabes cómo suele ser. Me sorprendió y, ya sabes, ellos [los medios de comunicación] solo dijeron lo que era y eso fue todo", agregó.

Hace poco, Sofía Vergara reveló las razones detrás de su separación en una entrevista con El Hormiguero. "Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé", confesó. "Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre".

Aunque el pasado con Joe Manganiello queda atrás, se especula sobre una nueva relación sentimental con el cirujano ortopédico Justin Saliman. Vergara dejó claro que, en el futuro, la persona con la que comparta su vida "tiene que venir ya con hijos".