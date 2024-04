Carlos Vive revela afligido cómo Chayanne le restregó que era mucho mejor que él (+Declaraciones)

El cantautor y productor colombiano Carlos Vives abrió recientemente su corazón en una emotiva entrevista para compartir con sus miles de fanáticos momentos de su carrera musical, entre ellos un concierto que realizó hace varios años en su país natal Chayanne, en el cual vivió un momento muy incómodo.

El intérprete de “La gota fría” indicó que su mánager para ese entonces fue quien llevó al boricua a Colombia para que deleitara al público con sus más grandes éxitos, y le informó que sería el telonero oficial, situación que lo emocionó de gran manera. Sin embargo, las cosas no resultaron como debían y fue un completo desastre que hasta hoy recuerda.

“Cuando yo fui a cantar nos fue pésimo. No teníamos la clásica de la localidad, fue en Santa Marta, y fue una tragedia terrible, porque ya no estaban las luces de Chayanne ni su sonido. Ni siquiera su escalera para subirme al escenario. No funcionó nada y al final me bajé, estaban mis primos y mis amigos de la infancia”, narró Carlos para Hola! Américas.

En este sentido, el artista que cuenta con 15 premios Grammy Latinos en su poder, aseguró que su equipo lo cargó y gritó a todo pulmón; “Le ganamos a Chayanne, le ganamos a Chayanne. Pero no había ganado nada”, puntualizó el nacido el 7 de agosto de 1961.

Vives afirmó que la situación lo marcó de gran manera, despertando en él una fuerza para centrarse y perfeccionar todo en torno a su carrera para consolidarse en lo que es hoy, uno de los artistas latinos más importantes, ganando numeroso galardones como Premio Lo Nuestro, Premios Billboard, Premios Ondas, entre otros.