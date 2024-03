La conmovedora reacción de Karol G a sus dos conciertos en Venezuela

El fin de semana pasado, los venezolanos vivieron probablemente la mejor noche de su vida gracias a los maravillosos conciertos que ofreció la antioqueña Karol G en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, en los que reunió a 45 mil almas en cada concierto, que sin duda alguna marcó precedentes en el país.

Las redes sociales se han visto inundadas por imágenes de lo que fueron estas dos presentaciones, dejando más que claro que será uno de esos eventos inolvidables que han ocurrido en Venezuela. Además, la aparición de Servando y Florentino el sábado 23 de marzo hizo historia y emocionó a miles de fanáticos al escuchar "De sol a sol" en la voz de la colombiana.

La reggaetonera se pronunció

Y es por ello que, la cantante de "Amargura" no se podía quedar atrás y utilizó su cuenta en Instagram para enviarle un especial mensaje a sus fanáticos venezolanos, recopilando diez de los mejores momentos de sus shows, así como también se mostró emocionada por haber tenido en el escenario a los hermanos Primera, de quienes se declaró una "fan enamorada".

"Como en cuanto tiempo superamos esto ??? Gracias Venezuela por el amor desbordado que me dieron ... 2 noches de cantar, reír, bailar gritar, llorar ... DE RECORDAR!!! Gracias @servandoyflorentino por cantar DE SOL A SOL conmigo y hacer Juntos la coreografía !!! No me las creoooooo ... Los Amo Familia !!!", escribió en su post.

En pocos minutos, la publicación se llenó de elogios y de admiradores que le pedían a gritos que regresara pronto al país. Asimismo, no faltaron las demostraciones de cariño y los agradecimientos por el inolvidable show que dio cada noche.

Karol G continuará su gira

Luego de esta importante parada en el territorio nacional, la reggaetonera reanudará su gira el próximo 5 de abril en Bogotá, Colombia, y luego seguirá a Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.

Después de unos días de descanso, llevará su "Mañana Será Bonito Tour" a Europa, comenzando el 8 de junio en Suiza, posteriormente irá a países como Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia e Italia y finalizará esta gira de verano en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 23 de julio.