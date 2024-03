Karol G: el fenómeno musical que se hizo sentir en Caracas

La noche de este 22 de marzo se convirtió en una de las mejores de las más de 45 mil personas que asistieron al Estadio Monumental Simón Bolívar para disfrutar del "Mañana Será Bonito LATAM Tour", de la cantante Karol G.

Y es que sin duda, fueron momentos muy bonitos los que ofreció la artista por casi tres horas sobre el escenario. "TQG" fue el tema que eligió la colombiana para abrir fuegos a una velada impresionante en la que fue recibida con los brazos abiertos y una imparable ovación.

"¡Venezuela! No puedo creer que yo estoy gritando esto en este momento de mi vida, familia. Yo no sé ustedes pero desde el momento que a mí me dijeron que iba a venir acá a este estadio y me iba a parar aquí, dije: 'me voy a preparar para tener la noche más chimba de mi vida'", expresó la reggaetonera.

"Mi cama", "Punto G" y "El Makinon" fueron algunas de las canciones con las que eligió poner a prueba a un ferviente Monumental que le demostró que su fanatismo venía desde hace muchos años. "Se jodio' to'", "Amargura" y "X Si Volvemos" también estuvieron presentes en esta mágica velada.

Karol G y su conexión especial con Venezuela

En medio de su presentación, "La Bichota" manifestó una vez más estar feliz de haber llegado a Venezuela, país al que en los años 2010-2011 recorrió siendo la corista de Reykon, pudiendo viajar por otras ciudades como San Cristóbal, Puerto La Cruz, Isla de Margarita, Puerto Cabello, entre otros.

"Ya hace mucho tiempo no venía y para mí tener la oportunidad de estar compartiendo con ustedes después de que mis inicios fueron gran parte aquí en este país", expresó la antioqueña, quien recorre el mundo acompañada de dos talentos criollos como lo son Kati Fernándes en la percusión y Ella Bric con la trompeta.

Durante la noche, fue muy evidente la emoción que sentía la artista de 33 años de estar bajo el calor venezolano, y uno de los momentos para destacar fue cuando luego de cantar su exitoso tema "Mamiii" fue ovacionada por segunda vez, provocando que rompiera en llanto y durara varios minutos en silencio. La showoman agregó a sus vestuarios, un look urbano pero muy venezolano llevando nuestro tricolor en su pecho.

Previo a la llegada de "La Bichota" a la tarima a eso de las 09:30 de la noche, el talento venezolano se hizo sentir con Micro TDH y su "Cafuné" cuando retumbó el Monumental con sus más grandes éxitos. Luego fue el turno de Elena Rose, la artista que tiene a todos bailando con su tema "Caracas en el 2000".

Una explosión musical

No se puede negar que la paisa y su equipo se preocupan por dar un inolvidable espectáculo, y este no fue la excepción. Efectos especiales, animaciones en pantallas y hasta una gran maquinaria, son esos elementos que se complementan con el talento de la colombiana.

Para esta ocasión, Karol G también decidió cantar su nuevo sencillo "Contigo", el cual lanzó el pasado 14 de febrero y ya se convirtió en un himno de los enamorados. "Gucci los paños", "Dispo", "200 copas" y "El Barco" también retumbaron al estadio de La Rinconada.

Hay que felicitar a la empresa productora PPP Music Vzla y Pro Montaje por su impecable trabajo con este show que sigue este sábado 23 de marzo. Asimismo, agradecemos a Jennifer Suárez y a todo su equipo por el incansable apoyo a los medios de comunicación.