La Miss Colombia Gabriela Tafur con mucho dolor confiesa la calamidad que vive como migrante

La Señorita Colombia y top 5 en Miss Universo en 2019, Gabriela Tafur, abrió su corazón para compartir con sus millones de seguidores en Instagram la fuerte situación que vive actualmente en Estados Unidos, en donde se encuentra residenciada desde hace varios años junto a su pareja Esteban Santos, como parte de una maestría de administración de empresas que realiza en la Universidad de Stanford.

Tafur que desde su tiempo como soberana de la belleza colombiana se ha caracterizado por su dulzura, personalidad y simpatía indicó a sus seguidores que ser una estudiante en Estados Unidos, no es una tarea sencilla, sobre todo en los tiempos de exámenes. “Miren, ustedes no conocen mi facera como estudiante. No duermo, me angustio un montón, a duras penas me baño”, indicó.

La caleña también confesó que su rutina estudiantil va desde clases, pruebas, investigación y que son pocas las oportunidades que tiene para distraerse junto a Esteban. “Ayer me quedé a las dos de la mañana por estar de vaga, me fui a esquiar este fin de semana, así que tenía que entregar una aplicación hoy a las nueve, del estrés me mordí el labio, lo tengo descarnizado. Hasta sale sangre”, indicó con un poco de humor la exseñorita Valle.

La también modelo comparte a través de las redes sociales fotos y video de sus estudios y los bonitos que vive junto a la antigua familia presidencial de su pareja, entre ellos el expresidente del vecino país Juan Manuel Santos, María Clemencia Rodríguez de Santos, mejor conocida como “Tutina” y sus sobrinas.

Igualmente, su pasión por conocer lugares nuevos, esquiar, montar en bicicleta y visitar la playa son parte de las rutinas al aire libre que Gabriela y Esteban realizan juntos y no duda en compartirlo en sus perfiles de Instagram, confirmando su bonito amor.