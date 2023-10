¡Luto en los concursos de belleza! Fallece a los 34 años exMiss Colombia a causa de cáncer

La noche del sábado 21 de octubre de 2023 una lamentable noticia impacto a todos los missologos y seguidores de los concursos de belleza, y es que, con tan solo 34 años de edad, falleció la actriz y exMiss Tierra Colombia 2014, Alejandra Villafañe, a causa de un severo cáncer.

En mayo de este año la también actriz confesó en su cuenta personal de Instagram que había sido diagnosticada con la enfermedad. “Me diagnosticaron cáncer, siento que he vivido 10 años en dos meses, he aprendido muchas cosas de la vida, fortalecí la fe en Dios y he visto cómo las personas que más quieres se convierten en héroes para estar contigo”, fue el duro mensaje que escribió.

A pesar de los tratamientos, operaciones y su lucha por mantenerse fuerte, la beldad colombiana no pudo ganar la batalla del cáncer y se complicó poco a poco hasta su fallecimiento la noche del sábado.

En el año 2014 Villafañe representó a Colombia en el Miss Tierra celebrado en Filipinas, logrando un puesto dentro de las 16 semifinalistas, y ganando la medalla de oro en la competencia de traje de baño.

También logró una gran carrera dentro de la industria televisiva colombiana con novelas como “La ley del corazón”, “Pa’ quererte”, “La verdad oculta”, “Enfermeras” y la “Nieta elegida”.

La noticia fue confirmada por su novio y compañero Raúl Ocampo, a través de su cuenta personal de Instagram con un carrusel de fotos de momentos vividos con Villafañe. “Quiero que sepas que, por siempre”, fue el mensaje con el cual acompañó la publicación.