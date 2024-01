¿Amor a la vista? Este galán sería el nuevo amor de Shakira (+Imagen)

Es de conocimiento público que la cantante colombiana Shakira tras su separación en principios de junio del 2022 con el exfutbolista español Gerard Piqué, ha sido involucrada en relaciones sentimentales con diversos hombres como el piloto Lewis Hamilton, con el jugador de la NBA Jimmy Butler, con el productor argentino Rafael Arcaute y ahora medios de entretenimiento internacionales aseguran que podría estar comenzando una relación con un apuesto galán.

Se trata del también presentador uruguayo residenciado en México, Federico Díaz, que por varios años fue presentador del programa del canal E! Entertainment Televisión “Wild On Latino”, quien podría estar ayudando a la intérprete de “Ojos Así” en sanar su corazón de las fuertes espinas que dejó su ruptura con el padre de sus dos hijos Sasha y Milan.

Los rumores en los medios y las plataformas digitales comenzaron cuando Díaz que como dato curioso tiene la misma edad que la oriunda de la ciudad Barranquilla, compartió una imagen en su cuenta personal de Instagram sonriendo junto a la artista con un mensaje que ha prendido las alarmas. “Hay personas que no solo nos representan en el mundo a todos los latinos, también nos enseñan a cambiar la piel en cada etapa de la vida y hacernos más fuertes”, escribió.

Sin embargo, lo que se ha robado toda la atención en los millones de fanáticos de Shakira, ha sido que en el mensaje que también hace participó en la novela "Mañana es para siempre" escribió que el encuentro fue como parte de un Bruch con al artista en Soho House.

Pero, no todo son noticias de la vida personal de la compositora, sino que también este lunes 22 de enero estuvo de gran celebración por el cumpleaños número 11 de su hijo Milan y aunque no se ha publicado mensajes ni imágenes sobre el agasajo, seguramente Shakira no dejó pasar por debajo de la mesa una jornada tan especial, al ser una madre tan dedicada que siempre se le ve en los eventos más importantes con sus pequeños.

Igualmente, su fuerza dentro de la industria musical está en su mejor momento, al lograr 5 nominaciones a los Premios Juventud 2024 en las categorías de Artista Lo Nuestro del Año, Canción del Año, Artista Pop Femenina del Año, Colaboración del Año y Canción del año junto a su compatriota Karol G por el tema “TQG”.