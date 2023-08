Trabajo y perseverancia: El sueño cumplido de Alberto González

Pocos son los jugadores que pueden presumir 19 temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y Alberto González en esta campaña 2023-2024 lo logrará, siempre una pieza de bastante valor para los Navegantes del Magallanes, quienes cuentan con la experiencia de “Tico” en sus filas.

“De verdad que me siento muy feliz por llegar a mi temporada 19 en la LVBP, orgulloso de mí, porque todo lo que soñé, todo lo que trabajé, todo el apoyo que tuve de mi familia, no los defraudé. No defraudé a mi papá, que siempre estuvo encima para que yo firmara y estas 19 temporadas es algo que cualquier pelotero profesional le gustaría alcanzar”.

El zuliano de 40 años de edad está seguro de que aun puede aportar su granito de arena para el conjunto filibustero, con quienes en la campaña pasada bateó para .294 de promedio. “Me gustaría ser titular en cualquier posición, en cualquier posición que me pongan estoy seguro que voy a hacer el trabajo, tener cualquier papel y ayudar al equipo, me gustaría seguir bateando como lo he hecho estos últimos seis años, con el favor de Dios, para seguir manteniéndome en el beisbol”.

“Tico”, en sus 19 temporadas en LVBP, ha vestido los uniformes de Pastora de Los Llanos, Bravos de Margarita, Tiburones de La Guaira, Tigres de Aragua, Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes, disparando 777 imparables en 3085 turnos para un promedio vitalicio de .277.

El infielder es una muestra de que con trabajo y perseverancia se pueden lograr los sueños, al nunca rendirse, aun siendo rechazado por varios equipos cuando buscaba su firma, algo que lo impulsó a seguir trabajando día a día para llegar a su meta.

“Yo probé con todos los equipos y todos me decían que era muy pequeño, que no corría nada, pero yo seguía trabajando, seguía luchando, seguía tratando de cumplir mis sueños, y aunque me gustaba dormir mucho y a veces llegaba tarde, siempre trabajaba bastante para que me vieran y nunca perdí la esperanza de llegar a Grandes Ligas, de firmar, todo esto gracias a mi familia, que siempre me apoyó y confiaron en mí, Lenin Rodríguez, Miguel Navas, José Ortega, Carlos Ocando, Jorge Sequera, todos ellos me ayudaron aquí en Maracaibo cuando nadie me quería y con trabajo cumplí mi sueño”.

González, fue firmado originalmente por los Cascabeles de Arizona, quienes lo enviaron vía cambio a los Yankees en 2007, en el canje que llevó a de vuelta a Arizona a Randy Johnson. “Cuando me enteré de mi cambio a los Yankees desde Arizona yo lloré. Llamé a mi papá y le dije que no iba a cumplir su sueño, nuestro sueño de llegar a Grandes Ligas porque en los Yankees estaba Derek Jeter, Robinson Canó y Alex Rodríguez, pensaba que no tenía cupo, pensaba que me iban a botar, pero logré que me subieran y para mí fue la gloria de cumplirle el sueño a mi papá, a mi familia y el mío, después de tanta lucha y rechazo lo logré”.

El criollo recuerda con bastante nostalgia sus momentos como novato, en donde tuvo el lujo de compartir Club House con grandes nombres de Las Mayores. “En mis tiempos en los Yankees, con quien más hablaba era con Bob Abreu, me dio muchos consejos. Robinson Canó, Melky Cabrera, compartí bastante con Johnny Damon, me sentí muy bien en los Yankees a pesar de que había tantos caballos, la verdad era un sueño lo que estaba viviendo”.

“Derek Jeter era el único que nos sacaba a comer a los jóvenes cuando nos íbamos de gira, el mejor capitán que he tenido en Estados Unidos”, expresó González acerca de su capitán, Derek Jeter, quien en su momento tuvo grandes detalles con su persona y jugadores jóvenes de los mulos.

Sin dudas que Alberto González es sinónimo de perseverancia y finalizó dejándole un mensaje a los jóvenes que se encuentran en búsqueda de conseguir su firma. “Si usted quiere cumplir su sueño trabaje, haga su trabajo y quiera al beisbol, que esto es lo más bonito que hay en el deporte, luchen por sus sueños”.