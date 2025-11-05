Magallanes buscará la revancha ante Bravos con este lineup

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes empezaron otra semana de manera negativa, tras perder este martes contra Bravos de Margarita. Sin embargo, en la jornada de hoy quieren la revancha y ya tienen definido su lineup.

Los dirigidos por Eduardo Pérez se miden nuevamente a los "Insulares" en el estadio José Bernardo Pérez y como de costumbre, hay movimientos nuevamente en la alineación "Eléctrica".

Este es el lineup de Magallanes ante Bravos:

Carlos Rodriguez CF José Gómez 3B Ángel Reyes RF Renato Núñez 1B Rougner Odor 2B Eliézer Alfonzo Jr. BD Alexis Hernández LF Andrelton Simmons S Sandy León C.

El lanzador abridor de la novena turca será el derecho Bryan Mata, quien no ha recibido carreras en cuatro episodios de actuación esta temporada.

Este será el quinto choques entre estas novenas en el presente torneo y la serie particular está siendo dominada por la escuadra isleña 3-1.