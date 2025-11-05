LVBP

Magallanes buscará la revancha ante Bravos con este lineup

Los "Filibusteros" quieren salir del sótano de la tabla de posiciones 

Por

Neyken Vegas
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 04:50 pm
Magallanes buscará la revancha ante Bravos con este lineup
Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes empezaron otra semana de manera negativa, tras perder este martes contra Bravos de Margarita. Sin embargo, en la jornada de hoy quieren la revancha y ya tienen definido su lineup.

NOTAS RELACIONADAS

Los dirigidos por Eduardo Pérez se miden nuevamente a los "Insulares" en el estadio José Bernardo Pérez y como de costumbre, hay movimientos nuevamente en la alineación "Eléctrica".

Este es el lineup de Magallanes ante Bravos:

  1. Carlos Rodriguez CF
  2. José Gómez 3B
  3. Ángel Reyes RF
  4. Renato Núñez 1B
  5. Rougner Odor 2B
  6. Eliézer Alfonzo Jr. BD
  7. Alexis Hernández LF
  8. Andrelton Simmons S
  9. Sandy León C.

El lanzador abridor de la novena turca será el derecho Bryan Mata, quien no ha recibido carreras en cuatro episodios de actuación esta temporada. 

Este será el quinto choques entre estas novenas en el presente torneo y la serie particular está siendo dominada por la escuadra isleña 3-1.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Breeders' Cup HINAVA Chelsea
Miércoles 05 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol