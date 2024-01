LVBP: ¡Equipo de lujo! Así se destacaron en la temporada los refuerzos de Tiburones para la Serie del Caribe (+Estadísticas)

Ya casi todo está listo para que la Serie del Caribe 2024 suba su telón en Miami. Para esta edición número 66, el represetante de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) es Tiburones de La Guaira, equipo que en la noche de este martes anunció sus refuerzos.

Desde el pasado fin de semana, varios peloteros asomaron su disposición para uniformarse con el equipo campeón de la liga y así ayudarlos en un torneo que se le ha hecho esquivo a Venezuela en los últimos 15 años.

Ya con la satisfacción de haber celebrado con su gente, ahora los dirigidos por el manager Oswaldo Guillén tienen entre ceja y ceja un nuevo objetivo. Acá hacemos un breve repaso con los números que dejaron en la temporada 2023-2024 de la LVBP los 10 nuevos integrantes de la expedición guairista rumbo a la Serie del Caribe.

Anthony Vizcaya

El Cerrador del Año de la LVBP no podía quedarse fuera de este roster. El experimentado lanzador dejó una envidiable efectividad de 1.11 en 30 compromisos de la Ronda Regular con Navegantes del Magallanes, así como una marca de 5-2 con nueve juegos salvados, 0.99 de WHIP, siete carreras permitidas y 28 ponches en 32.1 innings de labor.

Si bien la nave no avanzó a la postemporada, los Leones del Caracas no desaprovecharon la oportunidad de sumarlo a sus filas. Con ellos en dicha instancia dejó récord de 2-1 con dos juegos salvados, 6.97 de efectividad, ocho rayitas permitidas y 10 abanicados en 10.1 entradas lanzadas.

Silvino Bracho

Otro de los grandes relevistas de la pelota criolla. El marabino fue esencial en el desempeño de las Águilas del Zulia durante la temporada, a pesar de que el equipo no logró avanzar al Round Robin. El derecho dejó efectividad de 1.16 con siete juegos salvados y un récord de 2-2 en 22 juegos, además que permitió cinco carreras y ponchó a 20 rivales en 23.1 innings.

Para la postemporada, Cardenales de Lara lo tomó como refuerzo. En 10 entradas lanzadas toleró cinco anotaciones y abanicó a cuatro contrarios, sin mencionar que salvó un juego. Luego, en la final, perdió un compromiso y permitió tres carreras en tres capítulos de labor con dos ponches.

Jorgan Cavanerio

Tiburones añade más profundidad al bullpen con el oriundo de Cagua. El derecho de 29 años vivió una de sus mejores campañas con los Tigres de Aragua. En 27 choques de la etapa regular dejó marca de 3-2 con cinco juegos salvados, 2.20 de efectividad, 0.98 de WHIP, 13 carreras permitidas y 23 ponches en 32.2 innings lanzados.

Posteriormente, el relevista hizo de las suyas con el conjunto bengalí durante el Round Robin. Solo toleró cuatro anotaciones y ponchó a cinco contrarios en 9.1 entradas, dejando su récord en 1-2 con 2.89 de efectividad en 10 encuentros.

Jhoulys Chacin

Experiencia y veteranía a la orden del día. El grandesliga estuvo presente una vez más con los Leones del Caracas en la LVBP para ayudarlos a lo largo de toda la campaña. Luego de seis aperturas dejó marca de 2-2 con 3.04 de efectividad, 1.13 de WHIP, nueve rayitas permitidas y 14 ponches en 26.2 capítulos.

Para el Round Robin ganó un juego de cuatro salidas y dejó 4.05 de efectividad producto de las nueve anotaciones que recibió en 20 entradas. En la final reforzó a Cardenales y cargó con dos derrotas luego de permitir ocho rayitas en 10.2 innings.

Wilson Ramos

Veteranía detrás de la receptoría. Los Bravos de Margarita se apoyaron en su poder ofensivo de principio a fin. En 46 juegos de la Ronda Regular bateó para .320 de promedio, con 55 inatrapables, 13 dobles, cuatro jonrones, 24 carreras anotadas y 36 impulsadas.

El equipo insular logró avanzar a la postemporada y ahí el carabobeño tampoco defraudó. Luego de 15 choques dejó en .259 su promedio al bate, con 14 imparables, un doble, un cuadrangular, cuatro carreras anotadas y seis remolcadas.

Hernán Pérez

El utility que necesitan los escualos. El de Villa de Cura protagonizó su segunda gran temporada con Cardenales de Lara y se convirtió en una de las principales figuras. Su promedio en la etapa regular quedó en .284 producto de 42 indiscutibles, 10 dobles, un triple, cuatro vuelacercas, 19 carreras anotadas y 28 empujadas luego de 42 compromisos.

Para la etapa de semifinal bateó para .215 con 14 imparables, dos dobles, un jonrón, 10 anotadas y 11 impulsadas. Luego, en la final, Pérez conectó siete inatrapables en 18 turnos, con un doble, un cuadrangular, dos anotadas y cuatro remolcadas.

Alexi Amarista

No hay dudas que la segunda base de los Tiburones tendrá un gran guante a la vanguardia. El experimentado infielder no desentonó en otra campaña con los Tigres de Aragua y bateó a más no poder. En 54 juegos dejó su promedio en .363 con 82 indiscutibles, 14 dobles, tres triples, un jonrón, 37 carreras anotadas y 22 empujadas.

Sus grandes números también los mantuvo en el Round Robin. Allí dejó en .300 su promedio al bate con 18 imparables, tres dobles, dos triples, seis carreras anotadas y siete remolcadas en 15 juegos con los bengalíes.

Wilfredo Tovar

Sin duda uno de los tantos pelotero fieles a la pelota criolla. El infielder fue pieza esencial de los Leones del Caracas en todo momento de la temporada. Bateó para .267 de promedio en 54 juegos de la etapa regular, con 60 indiscutibles, nueve dobles, dos triples, dos jonrones, 31 carreras anotadas, 25 impulsadas y siete bases robadas.

En cuanto a sus números en el Round Robin, el oriundo de Santa Teresa del Tuy dejó su promedio en .250 luego de conectar 15 imparables, cinco dobles, un vuelacerca, con nueve carreras anotadas y seis remolcadas en los 16 compromisos con los melenudos.

Odúbel Herrera

Poder al bate y gran defensa en los jardines. El marabino vivió su segunda campaña con Cardenales de Lara y de qué manera. Luego de 27 encuentros dejó su promedio en .283 con 26 imparables, un doble, un triple, dos vuelacercas, 11 carreras anotadas y 20 remolcadas.

En la postemporada vio acción en solo seis duelos y solo conectó tres hits en 21 turnos al bate, además que remolcó una rayita y anotó otras dos. Para la final sí estuvo más activo y sorprendió a los escualos castigándolos con cinco inatrapables, un doble, un triple, un cuadrangular, cinco anotadas y tres empujadas.

Ramón Flores

Otra de las grandes figuras que tuvo Bravos de Margarita en la temporada 2023-2024 de la LVBP. El jardinero bateó para .270 de promedio, con 53 imparables, seis dobles, dos triples, tres cuadrangulares, 40 carreras anotadas y 33 impulsadas en 54 juegos de la etapa regular.

Asimismo, el barinés estuvo presente en los 16 choques del equipo insular en el Round Robin y dejó en .219 su promedio al bate, con 14 indiscutibles, seis dobles, cinco carreras anotadas y cuatro empujadas.

Por último, cabe señalar que el club anunció en sus redes sociales que para este miércoles, en horas del medio día, se dará a conocer el roster oficial a través de un vocero de la organización.